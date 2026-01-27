Pizza Box全線結業︱街坊銳評「食物麻麻」 外賣車房透露或欠薪 員工「拉大隊」走人

位於觀塘康寧道的最後一間Pizza Box分店近日傳出結業。《星島頭條》記者到場觀察，發現舖位已落閘關門，但其中一個相連舖位內仍燈火通明，敲閘卻無人應門。有街坊表示，觀塘區餐飲選擇太多，加上該店食物「麻麻哋」、價錢不實惠，因此鮮有光顧。香港餐飲聯業協會會長黃家和則指，Pizza Box走平價路線，毛利偏低，容易受成本上漲影響而結業，並預料今年仍會有中小型食肆倒閉。

鄰近店舖：上星期已沒有營業

負責維修該店外賣電單車的車房負責人表示，兩個相連舖位同屬Pizza Box，「一邊做餐飲，呢邊就擺車、整車」。他曾詢問老闆情況，但對方「乜都答唔到」，亦不清楚會否有人接手或其他打算，「未知佢（老闆）想點。我覺得佢都執，你見我都執嘢走，我就打定輸數。」

他提到，原本預計店舖至少會營運至農曆新年，「見到備貨都到新年」，但現時已無員工上班，「員工走晒，總之有啲原因，『拉大隊』走咗，可能爭人工（欠薪）。佢（老闆）都好努力，生意差就一定，見佢都沒咩可以畀我做。」鄰近的電器舖負責人亦指，該店早於上星期已沒有營業，「以前好多生意，最近無乜。」

在觀塘區居住57年的街坊張先生稱，已有兩年多沒有光顧，「平時經過也有營業，門外停泊了兩輛外賣電單車，但就不見有外賣員出入」。他直言，該店近年食物質素「麻麻哋」，加上觀塘區有不少餐飲選擇，「現在觀塘區有很多店舖也『做不住』結業，附近太多太多（餐廳），出面又有很多賣薄餅的店舖，都多選擇，大家就不會選它。」

街坊坦言「唔好食」又不思進取搞優惠

他亦稱，相比其他薄餅店，Pizza Box的價錢並不實惠，平日也甚少提供優惠，「它第二個薄餅半價，第一個都要一百多元，要買兩個才有優惠」。即使該店結業，區內仍有其他選擇，「不是說可不可惜，因為它真的不好吃就要淘汰，又不思進取，沒去改善，做減價、優惠。」

家住康寧道的梁小姐表示，搬到觀塘區後曾光顧數次，坦言味道「唔好食」。雖然平日經過時常見外賣員及車出入，「但因為它只有做外賣，所以不清楚多不多人叫」。對於該店近日傳出結業，她表示「都幾可惜」，但日後仍可光顧其他薄餅店。

在觀塘區上學的黃同學和關同學亦曾光顧，認為「都幾好食，已經很久沒買，上次覺得皮脆，醬汁都好食」，惟附近也有很多其他餐廳，加上另有其他品牌的薄餅店可選擇，因此不會特意光顧。

黃家和：行平價路線、毛利低

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，Pizza Box走平價路線，毛利偏低，而租金、勞工和食材成本難以壓低，容易受成本上漲影響而結業，「一有風吹草動，成本上漲，壓力就很大。」

他續指，訪港遊客消費力仍未恢復至疫情前水平，食肆整體生意亦不及疫前，大型餐飲集團尚可透過科技與人工智能降低勞工成本，但亦會關閉部分不盈利的分店；中小型食企多沿用傳統方式營運，同時面臨港人假日北上消費，以及內地餐飲品牌來港競爭的雙重壓力。他估計，即使經濟逐步回穩，2026年仍會有中小型食肆倒閉。

勞工處回覆稱，已接獲相關僱員求助，並已聯絡公司負責人，要求僱主妥善處理僱傭事宜。勞工處亦呼籲，如僱員被拖欠工資或其他僱傭權益，應盡快到勞工處勞資關係科登記資料。

記者：何姵妤

攝影：吳艷玲