Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴士安全帶︱交諮會支持法例延伸至其他車種 黃仕進：乘客安全應放首位

社會
更新時間：19:05 2026-01-27 HKT
發佈時間：19:05 2026-01-27 HKT

政府實施強制佩戴安全帶新法例，交通諮詢委員會主席黃仕進今日（27日）表態支持，指乘客安全應放首位，佩戴安全帶可大幅減低交通意外傷亡風險，新例具合理性及必要性。

黃仕進稱，交諮會認同乘客出行安全應放在首位，而新法例將現時適用於私家車、的士和公共小巴的要求，延伸至其他車種，能進一步保障乘客。他引用研究數據指，佩戴安全帶可將交通意外的死亡和重傷風險，分別降低約四成及七成，並補充強制佩戴是提升使用率的有效方法，而中國內地、澳洲、英國等地亦早已實施類似規定。

強制佩帶安全帶法例擴至巴士等商用車。汪旭峰攝
強制佩帶安全帶法例擴至巴士等商用車。汪旭峰攝

汲取大埔公路意外教訓

他亦提及2018年大埔公路嚴重致命車禍，引起社會對乘客安全保障的深刻反思。為避免同類慘劇重演，政府在研究和討論後實施新規定，具其合理性和必要性。

對於執法，黃仕進樂見警方表示會採取法、理、情兼備的方針，並支持當局在條例生效初期，加強對司機、乘客及業界的宣傳教育，讓公眾明白新規定旨在保障市民安全。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
7小時前
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
飲食
8小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
11小時前
曾國衞因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
曾國衞免職｜因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
保健養生
8小時前
一道木門$18,000！屯門公屋驚現「天價」裝修報價單 網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
屯門公屋驚現「天價」裝修報價單：一道木門$18,000！網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
7小時前
曾國衞免職｜誰是局長接任人？政圈料不乏有意者 政府內部覓人選 包括紀律部隊高層
曾國衞免職｜誰是局長接任人？政圈料不乏有意者 政府內部覓人選 包括紀律部隊高層
政情
3小時前
公院覆診如玩「定向闖關」？港女陪診辛酸引共鳴：唔明老人家自己一個點搞得掂？｜Juicy叮
公院覆診如玩「定向闖關」？港女陪診辛酸引共鳴：唔明老人家自己一個點搞得掂？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT