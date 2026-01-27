巴士安全帶︱交諮會支持法例延伸至其他車種 黃仕進：乘客安全應放首位

政府實施強制佩戴安全帶新法例，交通諮詢委員會主席黃仕進今日（27日）表態支持，指乘客安全應放首位，佩戴安全帶可大幅減低交通意外傷亡風險，新例具合理性及必要性。

黃仕進稱，交諮會認同乘客出行安全應放在首位，而新法例將現時適用於私家車、的士和公共小巴的要求，延伸至其他車種，能進一步保障乘客。他引用研究數據指，佩戴安全帶可將交通意外的死亡和重傷風險，分別降低約四成及七成，並補充強制佩戴是提升使用率的有效方法，而中國內地、澳洲、英國等地亦早已實施類似規定。

強制佩帶安全帶法例擴至巴士等商用車。汪旭峰攝

汲取大埔公路意外教訓

他亦提及2018年大埔公路嚴重致命車禍，引起社會對乘客安全保障的深刻反思。為避免同類慘劇重演，政府在研究和討論後實施新規定，具其合理性和必要性。

對於執法，黃仕進樂見警方表示會採取法、理、情兼備的方針，並支持當局在條例生效初期，加強對司機、乘客及業界的宣傳教育，讓公眾明白新規定旨在保障市民安全。