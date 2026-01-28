香港助波蘭品牌拓展內地市場 波蘭駐港總領事信「一國兩制」是關鍵

香港一直是外國企業進軍亞洲的跳板，波蘭駐港總領事Michał Kołodziejski 接受《The Standard》（《英文虎報》）專訪時讚賞香港的戰略地位，是打入亞洲及中國內地市場的理想基地，隨着華沙新機場興建，波蘭和香港未來可開啟直航，加強兩地連繫，他又舉例指，有波蘭人在港成功創業並把品牌帶回家，希望有更多波蘭品牌開拓新市場。他並對香港經濟復甦充滿信心，指出「一國兩制」對香港作為國際樞紐至關重要。

「波蘭製造」品牌暫鮮為人知

波蘭是全球增長最快的經濟體之一，現正將商業目光轉向東方，Michał Kołodziejski受訪時指，波蘭脫離共產統治、融入西歐供應鏈後，建立起品質優良、價格具競爭力的出口經濟，過往波蘭產品主要銷往西歐，現在波蘭企業已有信心開拓歐洲以外的新市場。他表示，Ikea等國際零售商，均有許多產品在波蘭生產，但「波蘭製造」品牌仍未廣為人知。

隻身進入內地較困難 看準香港戰略定位

Michał Kołodziejski指，波蘭企業放眼亞洲及中國內地市場，但深知隻身進入內地較為困難，故看準香港的戰略地位，作為進軍亞洲及中國內地市場的落腳點和理想基地，而且在香港成立公司非常容易，當然在香港的營運成本較高，確會使部分信心不足的企業卻步。

但他指出，有波蘭人成功創業，包括以波蘭食材在港開業的西班牙餐廳Que Pasa，其老闆成功賺到「第一桶金」，更由貿發局帶領「衣錦還鄉」，將品牌帶回華沙。而供應多款西式菜餚的Flying Pig Bistro亦是成功例子。他又認為，波蘭的金融科技亦具備外銷潛力，例如是電子支付平台BLIK。

他表示，隨着華沙新機場的興建，香港與波蘭的交通連繫有望進一步改善，未來可開辦直航，不用再經西歐繞道來港，「考慮到波蘭的地理中心位置，可以開闢更便捷的航線」。他又提到，財經事務及庫務局局長許正宇去年9月訪問波蘭，使雙方關係更趨緊密。

談到香港的國際地位時，Michał Kołodziejski強調，「一國兩制」框架下的獨特優勢，是香港保持成為全球樞紐重要關鍵，且對波蘭的外交與商業佈局至關重要，「如果香港變成另一個普通中國城市，我們就會關閉領事館」。他又對香港經濟復甦及維持自身獨特角色充滿信心，但提醒香港面對的難題是要保持聲譽，因為一則負面消息很易便會蓋過十則正面消息，而許多波蘭人對香港認知有限，只能透過爭議事件或議題理解香港。

目前約有1,000名波蘭人居於香港，多是在20至30年前波蘭經濟欠佳時期來港，Michał Kołodziejski指，總領事館正積極鞏固社群根基，包括發起「波蘭星期六學校」(“Polish Saturday” school )的波蘭課程，推動在港波蘭兒童傳承波蘭文化。

以波蘭食材在港開業的西班牙餐廳Que Pasa，香港中樂團在大會堂演出後曾到此聚餐。

兩地文化交流深厚 赴波蘭升學港生增

在貿易與投資以外，Michał Kołodziejski在訪問期間亦讚賞香港的城市環境，既有都市生活，亦有自然空間。而香港和波蘭亦有深厚的文化交流，在電影藝術、古典音樂到高等教育多層次均有互動，而波蘭經濟穩定且穩步增長，亦吸引香港學生到波蘭升學和交流。

兩地有不少文化交流，例如長洲有舉行波蘭文化節，將波蘭飲食、音樂及傳統帶進香港社區，音樂上跨地域合作同樣頻繁，香港中樂團曾與備受讚譽的波蘭大提琴四重奏在港合作演出，樂團亦有計劃在波蘭進行一場回訪演出。

教育交流亦同步拓展，由於波蘭的悠久學術傳統及在中歐的地理樞紐位置，選擇到波蘭升學的香港學生亦愈來愈多。波蘭經濟穩定，即使在金融海嘯和疫情期間，波蘭每年都有經濟增長，亦吸引學生赴波蘭交流。而波蘭擁有被列入世界文化遺產、建於十四世紀的馬爾堡城堡，亦深受喜愛窺探歐洲歷史的香港遊客歡迎，兩地透過各類節慶與活動，建立了活躍的文化夥伴關係。

相對而言，香港是較年輕的現代城市，波蘭有深厚的文化歷史底蘊，例如波蘭電影在國際影展上長期佔有一席位，羅曼．波蘭斯基等名導演的作品屢見於各地影展，在香港等不同亞洲城市亦有上映。

音樂方面，波蘭作曲家蕭邦的作品亦成為兩地重要的情感與文化橋樑，相信港人對蕭邦命名的音樂節絕不陌生，而「Chopin Avenue」等機構亦在亞洲多地舉辦青年鋼琴比賽，既培育音樂人才，也推動對古典音樂的欣賞。

本報記者