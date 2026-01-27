涉以訂單金額一成半賄賂福臨門採購經理 廚具供應商周四提堂

有「富豪飯堂」之稱的福臨門，其集團2022年尾準備於九龍灣開設分店，需採購多項廚具，一名廚具供應商涉以訂單金額一成半作為回佣，賄賂福臨門一位採購經理，藉此獲發廚具訂單。廉署經調查後，今日落案起訴該名供應商一項向代理人提供利益罪，本周四（29日）於觀塘裁判法院答辯。

女被告賴亞好，55歲，卓展廚具設備有限公司(卓展廚具)東主，被控一項向代理人提供利益罪。

控罪指被告涉嫌於2022年12月25日向一名福臨門集團(福臨門)採購經理提供賄款約12,000元，致使福臨門向卓展廚具發出廚具訂單。

案發時，經營中式食肆的福臨門準備在九龍灣開設分店，其採購經理向卓展廚具發出多張訂單。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告涉嫌就其中三張訂單，向該名福臨門採購經理提供非法回佣，計算方法為訂單金額的一成半，即約12,000元。