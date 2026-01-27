亞旅中心料全年約9950萬人次由香港赴內地 精選10條「一程多程」旅遊路線推介

臨近農曆新年，由亞洲旅遊交流中心主辦的「2026『歡樂春節』港澳地區文化和旅遊推廣月」今日（27日）舉行啟動儀式，推出馬年吉祥物「吉祥馬」和10條「一程多站」入境旅遊精品線路，並發布今年全年港澳地區旅遊市場預測報告，料香港赴內地人次約為9,950萬。

亞旅中心預測，今年香港赴內地人次約為9,950萬，增長7%；澳門赴內地人次約為3,950萬，增長6.7%；內地赴香港人次約為4,050萬，增長7.1%；澳門赴香港人次約為120萬，增長2.5%；內地赴澳門人次約為3,100萬，增長8.6%；香港赴澳門人次約為745萬，增長2.0%。

入境旅遊人次屢創疫情後新高

亞旅中心主任張棟致辭時介紹，港澳文旅市場復甦勢頭強勁，入境旅遊人次屢創疫情後新高，其中香港、澳門赴內地遊客人數分別創下9,300萬、3,700萬人次的歷史新高。港澳與內地文旅交流不斷加深，傳統文化魅力不減，新的科技打卡點人潮湧動，文旅融合發展成效顯著。他亦提到，今年將繼續組織特色花車，參與港澳兩地新春花車巡遊。

今年的吉祥物「吉祥馬」是由中央美術學院的團隊設計，以東漢銅奔馬「馬踏飛燕」為設計靈感，借鑒唐代五花馬的鬃毛裝飾手法，主色採用中國紅，輔以祥雲紋、如意紋等經典傳統紋樣，12匹「吉祥馬」一字排開，盡顯新春喜慶祥和之氣。

精選10條「一程多站」旅遊路線

此外，亞旅中心推出10條「一程多站」入境旅遊精品路線，涵蓋長江文明、黃河文明、大運河文明以及海上絲綢之路、陸上絲綢之路五大文化脈絡；整合京津冀、江浙滬、黑吉遼等區域文旅集群。同時聚焦熊貓家鄉、世界屋脊等全球知名文旅IP，深度串聯內地全域優質文旅資源，為港澳地區和全球遊客提供高品質入境旅遊選擇。

出席啟動禮的主禮嘉賓包括旅遊業議會主席譚光舜、澳門中聯辦經濟部副部長楊全洲、旅遊界立法會議員江旻憓、旅遊事務專員張馮泳萍、澳門旅遊局副局長司徒琳麗、旅遊事務副專員朱瑞雯、旅遊業監管局主席林詩棋、旅遊發展局副總幹事葉貞德等。

記者：何姵妤

攝影：吳艷玲