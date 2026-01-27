尿液汽水案 63歲退休漢認2罪還押候判 指與超市職員口角故犯案

63歲退休漢去年中將尿液注入樽裝汽水，再擺放在超市貨架，9歲男童疑誤購「尿液汽水」，飲用後不適送醫。無業漢今於九龍城裁判法院承認意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品等2罪。辯方求情指被告案發後後悔莫及，一度考慮自殺；親友求情信則指被告幽默，常為身邊人帶來歡樂。裁判官莫子聰指本案非常特別，押後至下月10日判刑，以待索取心理專家、精神科、感化及社會服務令等一系列報告，期間被告還押候判。

兩間超巿出售可口可樂被發現受污染有尿味

案情指，太古可樂廠職員得知百佳及惠康的可口可樂受污染，打開後嗅到尿味。去年7月1名陳姓男童在惠康超級市場購買可口可樂飲用時，發現有尿味，遂向衛生署舉報。其後多間惠康及百佳分店均發現貨架上的「Coca Cola plus」出現異常，例如樽蓋被開、有尿味、瓶內液體呈黃色以及容量較平常多等。

被告認與超巿職員爭執後於汽水內「加料」

閉路電視片段顯示被告多次將涉案可樂放在貨架上後離開。被告翌月9日在住所被捕，警誡下承認因為早前與惠康職員起爭執，一時不快下將帶尿汽水放在惠康及百佳貨架上。化驗報告顯示，涉案汽水內含尿液。

求情稱為惡作刻帶來麻煩而後悔

辯方求情指被告現年63歲，土生土長，退休前任職地產代理，曾獲頒傑出員工獎項，反映其品格正面良好。辯方續指被告案發時與惠康職員口角，故打算以惡作劇帶來麻煩，現已非常後悔，故本案屬單一事件。辯方呈上多封求情信，交代父母離世、被告離婚及退休後抑鬱，故用上不當方式發洩情緒，案發後後悔莫及，一度考慮自殺；親友求情信則指被告為人大方，樂於助人，常以幽默方式為身邊人帶來歡樂。

認1年內兩度於超巿飲料中加入尿液

被告羅劍毅承認於由2024年7月21日至2025年8月6日期間，在香港九龍深水埗南昌薈惠康超級市場等地，兩度非法及惡意向他人施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，即尿液，意圖使該他人受損害、精神受創或惱怒。

案件編號：KCCC2086/2025

本報記者