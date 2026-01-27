花車巡遊2026︱新春花車匯演年初一上演 Labubu花車矚目登場 非遺英歌舞來港獻技

【新春花車2026/年初一】旅發局今年繼續為市民帶來賀歲花車巡遊，「國泰新春國際匯演之夜」在農曆大年初一（2月17日）晚上，於尖沙咀一帶舉行，為新一年打響頭炮。12輛花車及46支表演團隊接連亮相，當中包括法國夢幻之馬呈獻巨型夜光馬表演，及曾於春晚亮相的中國普寧富美青年英歌隊。旅發局花車會以「盛事之都 環球歡聚」為主題，採「雙花車」形式展示，主車以多個Q版盛事造型的馬仔吉祥物裝飾，副車則設計成啟德體育園主場館，展示香港「盛事之都」魅力。

花車匯演以「福運全城」為主題

旅發局主席林建岳致辭時表示，「新春國際匯演之夜」已經舉辦30年，經過各界多年來的努力，已成為世界級盛事，每年吸引不少旅客參加。他指，今年花車匯演以「福運全城」為主題，宣傳香港多姿多彩的新春活動，福願處處，並和業界攜手向客源市場推廣，吸引更多不同地方的旅客新春期間來港，感受這裏濃厚的新年氣氛。

旅發局料10萬人觀賞 一半是旅客

今年的巡遊隊伍，將於年初一當晚8時，從香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，最終抵達香港喜來登酒店。匯演開始前、約下午6時將有15個本地表演團體輪流演出，涵蓋舞獅、舞龍、花式跳繩、街舞、魔術等，率先「炒熱」現場氣氛。

活動亦於香港文化中心設觀眾座席，門票分為港幣600元、550元及450元，將在2月7日（星期六）上午8時起，於旅發局九龍旅客諮詢中心發售（地址 : 尖沙咀天星碼頭），先到先得，售完即止。公眾亦可在巡遊路線，包括廣東道、海防道及彌敦道沿途的有利位置，免費欣賞。

旅發局表示，今年預計會有10萬人參與活動，料當中一半是旅客。對於今年觀眾座席加價，旅發局指活動已有12年沒有加價，今次加價純粹反映通脹，又強調市民旅客仍可在沿途免費觀賞。

英歌舞亮相香江 呈現「中華戰舞」魅力

今年共有16隊來自多個國家及地區的表演團隊參與，包括中國內地、意大利、法國、西班牙、加拿大、澳洲、土耳其、菲律賓、印度和埃及等，當中13隊首次來港演出，陣容鼎盛。亮點包括曾現身春晚的普寧富美青年英歌隊，將聯同被譽為「中國小小非遺傳承人」的6歲英歌小女孩莊恩琪，帶來國家級非物質遺產「中華戰舞」。法國夢幻之馬（FierS àCheval）將與本地的王仁曼芭蕾舞學校同台演出，表演者化身逾 3 米高的夢幻白馬，以獨特服飾及燈光效果，結合戲劇、音樂、舞蹈及馬戲元素，打造充滿幻想色彩的演出。

本地15隊表演團隊同樣精彩，邀請到多組冠軍級人馬：當中包括舞團 Rookids，隊中一位年僅11歲的成員，更勇奪2025世界街舞大賽U18冠軍，舞技超卓；GnB舞團則榮獲《World of Dance Hong Kong 2025》冠軍；於全國殘特奧會勇奪3金3銀的中國香港輪椅體育舞蹈運動協會，將帶來融合武術與輪椅舞蹈元素表演，展現多元與共容。

Labubu花車矚目

花車陣容更是鼎盛，有首次參與匯演的香港麥當勞、香港品牌玩具協會及林村許願廣場。香港賽馬會的花車以「同心同步同進 馳騁精彩馬年 」為主題，3匹璀璨奪目的駿馬登上花車舞台中央，象徵馬年朝氣蓬勃，映照香港人的無限活力。香港賽馬會期待繼續與大家攜手迎接新一年，不論過去、現在、未來，都與大家並肩前行。

香港旅遊發展局的花車主為「盛事之都 環球歡聚」，而且是「好事成雙」，有主副兩架花車一同登場。旅發局介紹，主車帆船以中式帆船為設計藍本，代表我們香港介紹我們全城不同的盛事；啟德主場館更化身迷你花車，生動演繹盛事之都多元活力，寄語香港來年精彩驅動、馬力全開，盛事浪接浪，與環球旅客同歡。

香港品牌玩具協會的花車將展出多個本地潮流IP角色，包括「Labubu」、「Molly」等深受歡迎的人氣角色。

8輛花車首次於啟德體育園展出

旅發局續指，今年花車在巡遊後還有新安排。8輛特色花車將於年初二（2月18日）起至2月26日，首次於啟德體育園繼續展出，年初二及年初三（2月18日及19日）更會增設兩個舞台，邀請多支參與匯演的中國內地及國際表演隊伍即場獻技，將新春氣氛送給現場觀眾。

其餘4輛花車則會於海洋公園、大埔林村、沙田馬場、銅鑼灣維多利亞公園展出。表演團隊亦會親臨多區商場及景點獻技。

另外由1月30日起，「啟德體育園新春盛會」呈獻連串精彩活動，包括購物獎賞、大型年宵市集及花車展覽等。啟德零售館推出多重購物獎賞及獨家利是封換領。2月10日至16日，新春市集由啟德零售館延伸至戶外，美食海灣更首辦戶外年宵市集，帶來豐富購物與美食體驗，與大家共賀新歲。

記者：趙克平

攝影：盧江球