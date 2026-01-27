Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

榮國企業太子爺鄒漢光家藏近萬元毒品 今缺席法庭判刑 遭發拘捕令

社會
更新時間：15:36 2026-01-27 HKT
發佈時間：15:36 2026-01-27 HKT

老牌地產商榮國企業「太子爺」、有多宗毒品案底的66歲商人鄒漢光前年在西半山家中被搜出總值近1萬元的「冰毒」、可卡因及大麻，他早前承認一項管有危險藥物罪，准保釋至今午在東區裁判法院判刑。惟鄒漢光缺席法庭聆訊，辯方表示未能聯絡上鄒；控方則指鄒於保釋期間曾缺席警署報到或有遲到的情況，向法庭申請發出拘捕令，獲主任裁判官張志偉批准。

被告鄒漢光，被控於2020年11月13日在香港薄扶林道裕仁大廈C座某室內管有危險藥物，即內含13.9克甲基苯丙胺鹽酸鹽、內含1.4克可卡因的2.05克固體及0.66克草狀大麻。案情指，當日警方執行反毒品行動及到被告住所搜查，在屋內發現涉案毒品，而當時被告及其印傭正身處單位內。被告被捕後，在警誡下承認自己購買涉案毒品作自用。根據警方估算，涉案毒品當時巿值約9,000至近1萬元。

案件原定今午判刑，惟被告沒有到庭，辯方指未能聯絡上被告，雖然被告昨午仍曾與太太一起午餐，但當晚辯方打算提醒被告出庭、再嘗試聯絡被告時，被告電話已未能接通。控方則提到，被告保釋候判期間，曾經遲了到警署報到，也有缺席報到的情況。張官遂應控方要求、發出拘捕令。

案件編號：ESCC2971/2024
法庭記者：王仁昌

