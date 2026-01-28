BLACKPINK︱Rosé食雞蛋仔有啟示 旅遊界倡「城市行銷」、包裝「港味」 Alex爬台北101成最佳例子？

【BLACKPINK香港演唱會/Rosé/奶茶/雞蛋仔/魚蛋】啟德體育園啟用接近一年，多名國際巨星演唱會來港開騷，近日南韓人氣女團BLACKPINK於啟德主場館連開3場，全數爆滿。首場演出當天，內地訪港人次達18.8萬，較去年除夕夜的14.8萬多出約4萬，成功帶動人流及消費氣氛。成員Rosé每晚演出均會上演「吃播」，3場演唱會分別飲奶茶、吃雞蛋仔和咖哩魚蛋，全是香港招牌食物；另一成員Lisa，亦被發現到車公廟參拜，成為城中熱話。文體旅局局長羅淑佩觀賞演唱會後亦發文，笑稱「Rosé今晚推介：咖哩魚蛋」，引發外界關注演唱會經濟能否進一步提升，延伸至本港軟實力及文化推廣層面。

Rosé食魚蛋雞蛋仔 助力香港「城市行銷」？

旅遊促進會總幹事崔定邦向《星島頭條》表示，演唱會及盛事經濟對短期人流及相關行業有正面作用，但若要帶來更長遠效益，關鍵在於提升「城市行銷」及城市品牌，而非只着眼於訪港人次或消費數字。

甚麼是城市行銷？與盛事經濟有何分別？

城市行銷（City Marketing／Branding）是一種將城市視為品牌，運用行銷手段（如品牌形象設計、文宣廣告、特色活動）去推廣城市形象。目標是長期品牌建立、打造「國際旅遊目的地」形象，旨在提升城市的知名度、競爭力、招商引資，並吸引遊客前來旅遊的長遠戰略；而盛事經濟與演唱會經濟則是藉由舉辦大型活動或明星演出，在短期內創造高額消費的具體戰術。 以香港為例，政府推動「盛事之都」的宣傳，是城市行銷的一種。

黃傑龍：香港DNA少不了美食 須包裝香港味道

優質旅遊服務協會顧問黃傑龍亦有觀看BLACKPINK演唱會，笑言「我睇嗰場Rosé係食雞蛋仔，即刻心諗做雞蛋仔今次發達啦！」他認為城市行銷的核心在於提煉城市DNA，而香港的DNA絕對少不了美食，今次Rosé 吃雞蛋仔正好反映地道飲食文化具極強傳播力，能瞬間拉近遊客與城市距離。

黃傑龍指，旅發局一直有做城市行銷，只是過去並無用此詞彙，未來關鍵在於如何將本已存在的「點」，串連成「線」和「面」，透過策略性包裝，讓「香港味道」成為國際旅客必訪理由，從而帶動整體經濟。

他又分享旅遊平台TripAdvisor公布的「2026全球最佳美食目的地」，香港排名全球第四，僅次於倫敦、杜拜及羅馬，認為反映香港其實有飲食文化自信，只是未有昇華或轉化成經濟效益，故呼籲餐飲業界朋友，要繼續努力及保持信心，毋須妄自菲薄。

莊太量：經濟效益有限 收入大多流向海外藝人

經濟學者莊太量則指，啟德體育園啟用後吸引國際巨星來港演出，確實帶來一定經濟效益，刺激餐飲及零售，但整體經濟貢獻有限。他以平均門票價格約2,000元計算，即使3場演唱會吸引數以萬計觀眾，直接門票收入約為數億元，即使一年有百多場演出，經濟效益約300多億元，對本地生產總值（GDP）貢獻仍僅屬「零點幾個百分點」。

他又指，相關消費集中於短期及局部地區，且一大部分收入需流向海外藝人或主辦單位，未必能全數留在本地。他坦言，演唱會及盛事有助提升城市人氣，但香港經濟的核心競爭力仍在金融及高增值產業，旅遊、盛事經濟始終難成主要支柱。

崔定邦：不應着眼於賺錢多寡 城市行銷提升國際能見度

不過，崔定邦認為城市行銷不應只着眼於「賺到幾多錢」，而是整體城市曝光，舉例爬岩高手Alex攀上台北101，即使無直接經濟收益，卻引起全球關注、看得見台灣。他指BLACKPINK來港期間，單日入境人次突破18萬，尖沙咀等地區人流明顯增加，反映盛事對城市吸引力的實際效果，能提升國際能見度。

崔定邦坦言，演唱會經濟早已證明「行得通」、亦相當成熟，故香港有能力「跳高一格」，思考如何將效益延伸至城市品牌層面，讓世界更深層次認識香港。他舉例，Blackpink成員到訪車公廟、體驗本土美食，透過社交媒體在全球曝光，已無形中加深外界對香港印象。

他認為城市品牌並非靠「大灑金錢」或「搞大龍鳳」塑造，而是在於城市內涵及氣質，而香港最大賣點就是中外文化交流融合，例如可邀請外籍人士一同參與農曆新年活動，向世界展示國際化、同時保留中華文化傳統的一面，提升城市辨識度。他指「城市行銷」受惠對象，更可以是本地居民，能在「City Branding」當中，更加認同生活中的這座城市。

