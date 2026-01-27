金管局私隱公署聯手打擊詐騙 將聯合審查銀行反詐騙系統及管控措施

因應詐騙手法日趨複雜，香港金融管理局（金管局）及個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）（1月27日）公布，雙方將深化合作，對部分銀行的反詐騙系統及管控措施，進行以風險為本的聯合審查。

金管局將重點評估銀行就2024年12月及2025年4月兩份通函中所載的反詐騙措施的落實成效，而私隱專員公署則會審視銀行為保障個人資料免受濫用及外洩而採取的資料保安措施及存取管控機制。

加強公眾防騙推廣

金管局與私隱專員公署將攜手加強公眾推廣及教育，並與香港警務處、香港銀行公會及銀行業界等主要持份者緊密合作，提升公眾防騙意識，提醒他們最新的詐騙手法及保障個人資料（包括銀行帳戶資料）的重要性。相關工作將涵蓋面向公眾及針對特定群體的宣傳活動。

私隱專員公署提醒，市民在提供個人資料，包括銀行帳戶資料、登入帳戶和密碼時必須保持警覺，並應留意由金管局、私隱專員公署及警方發布的最新防騙資訊，防止資料被用作詐騙或洗黑錢。

金管局總裁余偉文表示，打擊詐騙有助維護公眾對香港金融體系的信心，金管局一直重視相關工作。與私隱專員公署加強合作，是提升反詐騙生態圈更有效防範騙徒濫用本港銀行體系進行欺詐行為的重要里程碑。

個人資料私隱專員鍾麗玲亦指，鑑於銀行每日處理大量個人資料，銀行業界必須採取嚴謹的資料保安及監控措施，以防止客戶個人資料遭到未經授權或意外的存取或濫用。私隱專員公署很高興與金管局合作，在金融業界推動防騙及保障個人資料私隱的文化。