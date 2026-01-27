總部位於香港、被譽為本土「獨角獸」的領先可再生燃料生產商 EcoCeres，昨（26日）正式在馬來西亞柔佛州的巴西古當正式啟用其先進的可再生燃料工廠，標誌著馬來西亞首座可持續航空燃料(SAF) 生產設施正式落成。該工廠已於去 年10月成功完成調試並投產。除SAF外，工廠亦同步生產氫化植物油(HVO)及可再生石腦油 (Renewable Naphtha)，年總產能最高可達42萬噸。此舉不僅鞏固了EcoCeres在全球可再生燃料領域的領導地位，亦彰顯其對香港作為綠色創新與投資樞紐的重要貢獻。

作為開幕典禮的主辦方兼EcoCeres創始投資人，香港中華煤氣有限公司主席暨賦生資本負責人李家傑，歡迎馬來西亞種植與原產業部長拿督斯里諾萊妮 ‧ 阿末(Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad)親臨EcoCeres位於馬來西亞的首座SAF工廠主禮並主持啟用儀式；聯同香港特別行政區環境及生態局常任秘書長張國財；EcoCeres聯席董事長陳英龍、譚楚翹及行政總裁Matti Lievonen一同出席，共襄盛舉。EcoCeres感謝各方代表及持份者的參與，這不僅見證此一重要里程碑，更凸顯這家植根香港的企業在推動低碳經濟跨境合作上的戰略角色。

李家傑：定能為下一代扭轉氣候變遷的趨勢及挑戰

回顧 EcoCeres 的發展歷程，李家傑表示：「EcoCeres從香港的實驗室起步，如今已成長為全球主要的可持續航空燃料生產商之一。馬來西亞柔佛新廠的投產，正體現策略區域對永續發展的承諾如何有效地為全球氣候解決方案作出貢獻。相信憑藉著政府積極的政策支持及各合作夥伴的齊心努力，我們定能為下一代扭轉氣候變遷的趨勢及挑戰。」

EcoCeres昨日正式在馬來西亞柔佛州的巴西古當正式啟用其先進的可再生燃料工廠。EcoCeres相片提供

EcoCeres馬來西亞開設首個可持續航空燃料工廠，鞏固香港在亞洲綠色能源轉型中角色。EcoCeres相片提供

李家傑（右1）表示，馬來西亞柔佛新廠的投產，正體現策略區域對永續發展的承諾如何有效地為全球氣候解決方案作出貢獻。EcoCeres相片提供

張國財表示，EcoCeres的願景與香港特區政府致力實現碳中和，以及強化「超級聯繫人」的功能角色及目標高度契合，有助連接內地及全球其他經濟體的碳市場。柔佛SAF工廠正是一個出色範例，展示具全球視野的香港企業如何將生產佈局於區域戰略要地，推動綠色產業落地。

作為技術驅動型企業，EcoCeres在香港自主研發專有的廢料轉化燃料技術，並通過位於中國張家港的首個生產基地實現規模化量產，使其躋身全球SAF產能領先行列。

EcoCeres行政總裁 Matti Lievonen指出：「柔佛工廠是EcoCeres區域平台與馬來西亞可再生燃料產業發展的重要躍升。這不僅回應市場對可再生燃料解決方案日益增長的需求，展現我們對供應穩定性與產品品質堅持的同時，也助力予馬來西亞邁向淨零轉型；亦強化了香港作為可持續能源項目融資與規模化區域樞紐的地位，為全球產業供應永續燃料。我們深信EcoCeres的廢料轉化燃料技術，能夠引證經濟成長與環境保育是可以協同並進。」

透過將廢棄物與殘餘原料轉化低碳可再生燃料

工廠的建設不僅呼應馬來西亞積極推動可再生燃料發展、採用廢料轉化燃料路徑的政策方向，實現2050年淨零排放目標的國家承諾；亦同時展現了香港獨特的創新能力、成熟的資本市場及專業服務生態，積極推動及落實區域內可行的解決方案。香港本土培育的企業EcoCeres，是將自主技術大規模商業化地應用於海外的成功典範。

EcoCeres透過將廢棄物與殘餘原料轉化為高價值、低碳的可再生燃料，支持馬來西亞邁向可持續循環經濟；並滿足航空、海事、物流、礦業及化工等行業對可再生燃料不斷增長的需求。

拿督斯里諾萊妮 · 阿末表示：「馬來西亞政府全力支持EcoCeres是次創新建設，這與我國的《國家能源轉型路線圖》及國家農商品政策 (DAKN) 2030方向非常一致。我們可透過可再生燃料創新的推動，創造更有效的高價值就業、降低碳排放；並強化了馬來西亞作為綠色經濟領航者的角色，是我國對永續工業發展承諾的具體實踐。」

集團全球可再生燃料年總產能77萬噸

EcoCeres持續致力拓展其全球可再生燃料布局，運用領先的專有技術以滿足市場對永續能源解決方案的迫切要求。從中國江蘇蘇州的張家港到馬來西亞柔佛，公司正積極構建以香港為支點的區域平台，實現「化廢為能」的願景，支持全球減碳進程，並鞏固香港作為亞洲綠色發展「超級聯繫人」的關鍵地位。

除卻馬來西亞新廠外，EcoCeres張家港基地亦是SAF與HVO的生產地，集團全球可再生燃料年總產能約77萬噸，並在逐步提升，進一步強化香港作為整合性區域可再生燃料平台總部的核心功能。