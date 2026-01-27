許正宇冀港滬強強聯手 提升國家在國際黃金市場影響力

本港全力打造國際黃金交易中心，財經事務及庫務局昨（26日）與上海黃金交易所簽署合作協議，本港藉此成立全資擁有的「香港貴金屬中央結算系統有限公司」（港金結算公司）。財經事務及庫務局局長許正宇表示，期望透過兩地強強聯手，提升國家在國際黃金市場的影響力。

許正宇今日（27日）在電台節目中指出，這次與上海黃金交易所簽署合作協議，可視為一個重要的里程碑。過去一段時間，全球不確定性日益增加，黃金一直被視為避險工具，因此無論是政府、企業或私人投資者，在資產配置上對黃金的興趣都愈來愈大。

香港可發揮更大角色共同推動發展

他認為，香港可以發揮更大角色，目前全球黃金市場的定價權主要分散於英國、美國及中國，而在亞洲時區，上海已成為金價定價的重要代表。香港作為國際金融中心，擁有黃金倉儲設施，可配合上海黃金交易所的未來規劃，借助香港國際化平台多方向深耕，共同推動黃金市場發展。

對於成立港金結算公司，許正宇解釋，黃金或商品市場與股票、債券不同，其結算以實物交收為核心，其次才是資金結算。成立該公司正是為了體現實物結算的重要性。因此，香港必須具備相當規模的黃金儲存能力。去年《施政報告》已明確提出，目標在三年內將黃金倉儲容量擴充至超過2000噸。其中約1000噸將來自機場管理局的儲存設施，目前儲存量已接近200噸。他強調，不只是政府唱獨角戲，一定需與市場共同努力，加上銀行本身亦設有金庫，因此有信心達成目標。

必須創新、開放並加強合作

許正宇進一步表示，此次與上海黃金交易所合作，旨在強強聯手，提升國家在國際黃金市場的影響力。港金結算公司已正式成立，短期內將召開首次董事會會議，目前已有超過十家本地及海外銀行參與，體現了本地與國際元素的結合。

他指出，當前國際間經濟體日益呈現堡壘化或隊列化趨勢，各國更注重自身利益。香港必須創新、開放並加強合作。在此變局下，建立貴金屬結算系統及相關基礎設施，可將場外交易集中於香港結算，並配合倉儲建設，形成完整的黃金價值鏈。無論金價升跌，市場參與者均可透過此系統進行交易，從而提升香港作為國際金融中心在商品市場方面的公信力與支持度。

許正宇還提到，為配合市場發展，當局已將商品交易人才納入「人才清單」，相關海外專業人士可透過加分制度申請來港。同時，也鼓勵企業透過「舊人帶新人」及專業培訓，加強培育本地新一代人才，以支持整個市場的長遠發展。

相關新聞：財庫局「6箭齊發」力拓黃金市場

