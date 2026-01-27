每日雜誌‧人物誌｜歷經「手榴彈」驚魂拖卡歲月 電車孖寶回味叮叮黃金年代

電車在繁忙鬧市穿梭，載着香港幾代人的故事。年屆七旬的葉煥祥（祥哥），家族均是「電車人」，其父兄皆為電車車長，媽媽則是電車清潔員。他自16歲入行做清潔，再到車廠學師做維修，工作50年間難忘事多，學滿師成為司機、見證六七暴動、駕駛拖卡電車等，至今仍歷歷在目。其拍檔、前總車長馮寶威（寶哥），同樣與電車結下不解之緣。事過境遷，電車網絡亦趨電子化，二人渴望心中的黃金歲月永流傳，讓電車繼續風光百年。

馮寶威（右）與葉煥祥在上環西港城總站話當年。

在上環西港城電車總站，一對「電車孖寶」——祥哥和寶哥在路軌旁話當年，從入行開始說起，聊到各類電車術語，再憑相片辨認昔日同業……他們口中的「咸豐年」，實際是他們的「黃金年代」。

祥哥的家庭與電車息息相關，其父兄皆為電車車長，母親則是電車清潔員。1965年，他跟隨母親加入電車公司做清潔，同時在廠房跟維修師傅學師，「他們教我整車，又叫我轉去工程部。」然而，當時他結識了一位測量師，決定轉行到地盤工作，結果該公司在2年後倒閉。在失業彷徨之際，祥哥乘電車時遇上前同事，同事籲他重操舊業，更相約在堅拿道天橋底見面，帶他與外籍老闆見面。

回憶入行50年挑戰與成長

祥哥指，當年年僅21歲，不懂英語，靠翻譯與老闆溝通，原本老闆嫌棄他過於年輕，但得知他經驗豐富，而且駕車有板有眼，便即時聘用他，「剛好有師傅放假，結果當晚已經『出師』，開最夜那班電車。」那夜凌晨，他在12時15分於屈地街開出電車，至12時45分到達舊電車廠「時代廣場」，半小時車程轉眼即逝，卻烙印於其腦海，「晚上很少人乘車，開車很快、很順」。

祥哥續說，駕車數月後身兼「點更」工作，早上4時許便乘坐員工電車前往上班。在1970年代，許多市民一大清早便乘坐電車，通勤以外，更會去行山和晨運；若然電車遲到或減班，客人也會追問，「可能司機生病沒有人開工，少了一班車，客人也很清楚。」他又言，電車曾試過通宵行駛，惟客人漸少，營運時間也陸續縮短，「時代不同了。」

葉煥祥（右）和馮寶威是老拍檔，至今仍然老友鬼鬼。 受訪者提供

「我們做了幾廿年，真的有很多可以說。」祥哥的拍檔寶哥，在1982年入行，同樣與電車結下不解之緣。他指，自己本來在酒樓當侍應，後來跟隨做控制室稽查員的姐夫入行，「大公司出糧較穩定。」那時電車司機發周薪，每月出兩次糧，上司會把薪水發放到俗稱「牛奶嘜」的煉奶罐中，「每月7日出『補水』，20日就有3500元。」後來，寶哥得到公司賞識，晉升為車長，除了要當「教官」，教新入行的司機駕車，每當有意外發生，也要到場駕車離開，讓涉事司機留在現場給口供。

「其實這份工頗有挑戰性」。寶哥駕駛電車逾20年，努力把經驗傾囊相授，惟許多初入行的司機也輕視電車的操控難度，實際要結合駕駛技術、判斷力和路面經驗，決一不可，「駕駛電車易學難精」。

曾遇「手榴彈」臥軌驚魂

他舉例，出車前要做好檢查，確保「推風」能煞慢車、「落沙」能減輕摩擦，但更多是駕駛時的臨場決定，例如很多港人認為電車速度慢、警惕性低，而在電車周邊橫過馬路，易釀成意外，故開車前要一眼關七，「意外是雙方釀成的，行人不小心、車長不小心，才會發生。」他直言，司機要「捉心理」，代入行人的角度思考，「事故絕對可以避免。」

他又言，電車不可以「跟車太貼」，曾有市民在電車路上騎單車，結果輪子不慎滑入車軌，險象環生；每當有客人付錢，車長也應處理錢箱，不然遇上少付車費的客人，便難以對證。此外，現時電車上已裝有響號，寶哥認為仍要維持「先叮後響咹」的習慣，讓行人注意到電車即將駛近。

二人滔滔不絕，跟記者上了一堂歷史課。1967年暴動，祥哥仍然在清潔部洗車，他指，當時坐上司的電車出巡，駛至菲林明道，驚見車軌上有一個疑似手榴彈，「寫着『同胞勿近』！」他指，那時不知手榴彈的真偽，為了順利行車，便隨手拿着一支鈎竹把它移開，到終點站時跟同事匯報，才意識到自己膽大，「那時不怕死，看起來只是一個細小的『菠蘿』，幸好是假的！」

寶哥又說，昔日有拖卡電車，「一輛大的拖着小的行走，花名叫『玻璃棺材』！」當時電車公司很怕拖卡電車會「甩拖」，轉彎時司機要預好角度，後來因為車速慢、噪音大，加上阻街而取消。

葉煥祥展示不同年代的電車紀念八達通卡。

見證「撬路員」到電子化變遷

此外，舊日電車司機沒有午飯時間，司機只可抓緊停車時間在車上啃飯盒，俗稱「紅燈飯」。二人憶述，1990年代末有事故發生，福利漸好，才開始有15分鐘午膳時間，再先後改至30分鐘和45分鐘；客人看到他們在車上吃飯，也感無奈，「其實這工種也頗辛苦」。

昔日電車司機俗稱「掹八」，因為控制器有8格，每推一格便逐步加速，電車出軌叫「剷草」，不幸撞到行人稱為「食人」。以往需要「撬路員」為各電車調整路軌的方向，現時已電子化，由中央系統偵測電車訊號調軌。

每當有電車經過，看到兩位的司機也會眨車頭燈示意，把握等候訊號的10秒鐘，向前輩問好。二人指，雙層電車是全球獨一無二的交通，渴望電車繼續風光，「電車是香港的標記」。

香港電車歷史文化協會舉辦口述歷史電車活動。

電車協會辦口述歷史活動 車身印舊照傳承回憶

香港電車歷史文化協會會長謝耀漢（Joseph）鍾愛電車多年，聆聽前輩分享事蹟，整合歷史，近日更以協會名義，在電車車身印上歷史圖片，盼百年故事得以傳承。

祥哥和寶哥在電車前合照，為他們舉機拍照的，正是Joseph。他自1980年代對電車着迷，從2006年拍攝電車至今，已經齊集所有序號的電車相片，至近年轉至拍攝不同電車組合，同樣樂在其中。他分享，早前在上環街頭看見120號及174號電車「並駕齊驅」，本想馬上舉機拍攝，恰巧旁邊有一對來自印度的旅客夫婦，同樣想為電車留影，便簡單講解電車，後來三人更在社交平台上相認。

香港電車歷史文化協會會長謝耀漢（中）鍾愛電車多年。 受訪者提供

謝耀漢（左）與電車公司前任董事總經理魏文合照。 受訪者提供

車迷會長集齊所有序號電車相

看着協會的口述歷史電車面世，Joseph心存感恩。他表示，自己單純因為喜愛而「追車」，卻有機會與多位從事電車行業的前輩交流，十分難得。他又言，借出舊電車車票的收藏家大可以自己在網上宣傳，卻把推廣的機會相讓，「非常感謝對方的信任和支持。」

記者與祥哥和寶哥對話時，Joseph默默拿出多張舊照片，為二人補充。他形容，兩人是電車歷史的瑰寶，故近年常舉辦口述歷史活動，冀望更多人留意電車的百年故事。

記者：仇凱瑭