天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
更新時間：12:38 2026-01-27 HKT
發佈時間：06:36 2026-01-27 HKT
廣東沿岸風勢微弱。天文台指受一股達強風程度的偏東氣流影響，周四（29日）和周五（30日）大致多雲，風勢頗大，並預測周五（30日）及周六（31日）濕度高達90%，相信體感溫度會更低。而另一股東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，周日（2月1日）低見14°C。
天文台預測，本港今日天氣預測，天氣大致多雲，下午部分時間有陽光，局部地區有煙霞，氣溫介乎19°C至25°C，吹輕微至和緩東北風。
周五初時離岸及高地間中吹6級
一股微弱的東北季候風補充會在明日（28日）影響廣東地區，該區早上稍涼，氣溫介乎17°C至21°C。並受一股達強風程度的偏東氣流影響，隨後兩三日廣東沿岸大致多雲，風勢頗大，周五（30日）吹5級東風，初時離岸及高地間中吹6級，周五（30日）及周六（31日）濕度更高達90%，體感溫度或會低。而另一股東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，下周初該區天氣顯著較涼，周日（2月1日）低見14°C。
