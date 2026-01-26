BLACKPINK演唱會｜尾場今晚啟德主場館舉行 羅淑佩興奮 : truly amazing!!!!!

BLACKPINK演唱會2026丨全球矚目的韓國頂級女子天團BLACKPINK世界巡迴演唱會、一連三場的「BLACKPINK WORLD TOUR IN HONG KONG」今晚（26日）於啟德主場館舉行尾場，今次BLACKPINK在香港的演出場面極為震撼，連日來被瘋狂洗版。

文體旅局局長羅淑佩今晚亦有到場欣賞，她於社交平台發文大讚演唱會十分精彩，形容:「truly amazing!!!!!」