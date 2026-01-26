宏福苑大火｜鄧炳強：紀律部隊獲市民高度評價 證社會主流定站在正義一方

資助警務人員子女就學的「同仁基金」成立4周年，至今資助逾200位警察子弟到南沙民心學校讀書。保安局局長鄧炳強今日( 26日 )在基金助學金頒授典禮致辭表示，特區政府在資源、裝備、培訓及人手方面，一直關心及聆聽紀律部隊訴求，並全力支持。他期望在場家長鼓勵子女了解國情，建立「香港根、中國心、世界觀」的大格局思維。

基金為宏福苑大火籌600萬元 全數捐予消防員及家屬作撫恤金

全國政協副主席梁振英、警務處處長周一鳴、同仁基金永遠名譽會長譚惠珠等人，今日亦有出席典禮。同仁基金董事局主席陳祖光表示，基金成立初心是幫助警隊子女求學，今年更增設「警察、消防、懲教助學金/獎學金」。他亦提到，基金早前為宏福苑大火籌得約600萬元，全數捐給消防人員及家屬作撫恤金。

鄧炳強：紀律部隊在宏福苑火災中獲高度評價

鄧炳強致辭時提到，2019年「黑暴」期間，警員面對抹黑、恐嚇，家人被起底及欺凌，仍無畏無懼，專業履職，用行動守護法治及公義。基金在這段艱難時間成立，不但提供物質資源，更為所有警察家庭傳遞重要訊號：「我們並不孤單，社會有很多人理解我們，支持我們，與我們同一陣線。」

鄧炳強指，早前大埔宏福苑火災中，消防不眠不休救災，警員全力搜救及善後，民安隊及醫療輔助隊加入救援，市民高度評價及認同，說明社會主流一定站在正義及良心一方。他期望大家對社會有信心，並引述香港去年繼續在《世界正義工程》法治指數「秩序及安全」範疇排全球十大，蓋洛普《全球安全報告》的「民眾安全感」項目排名第6，稱這些數據是市民日常生活對安全的真實感受 ，印證《港區國安法》及《維護國家安全條例》全面實施後，社會恢復秩序，市民安居樂業，對紀律部隊的支持及信任與日俱增。



