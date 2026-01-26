蔡天鳳碎屍案｜死者前夫3父子被控謀殺及阻止合法埋葬屍體 9月21日開展45日審訊
更新時間：19:06 2026-01-26 HKT
發佈時間：19:06 2026-01-26 HKT
發佈時間：19:06 2026-01-26 HKT
名媛蔡天鳳（Abby Choi）肢解碎屍案，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，根據司法機構網站顯示，案件明日( 27日 )將於高等法院進行非公開案件管理聆訊，另已暫定於2026年9月21日開審，預期審訊需時45日。
鄺港智、鄺港傑、鄺球同被控1項謀殺罪，指3人於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村某村屋地下內謀殺蔡天鳳。控方在2023年12月加控3人1項「阻止合法埋葬屍體」罪，指3人於同日同地阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。
案件編號：HCCC198/2025
法庭記者：劉曉曦
最Hit
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
2026-01-25 09:00 HKT
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
2026-01-24 10:00 HKT