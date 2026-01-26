蔡天鳳碎屍案｜死者前夫3父子被控謀殺及阻止合法埋葬屍體 9月21日開展45日審訊

名媛蔡天鳳（Abby Choi）肢解碎屍案，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，根據司法機構網站顯示，案件明日( 27日 )將於高等法院進行非公開案件管理聆訊，另已暫定於2026年9月21日開審，預期審訊需時45日。

鄺港智、鄺港傑、鄺球同被控1項謀殺罪，指3人於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村某村屋地下內謀殺蔡天鳳。控方在2023年12月加控3人1項「阻止合法埋葬屍體」罪，指3人於同日同地阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。

案件編號：HCCC198/2025

法庭記者：劉曉曦