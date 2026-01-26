Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

響喉L末日？環保署AI系統實測成功識別非法改裝車 已將個案轉介部門進一步跟進

更新時間：18:34 2026-01-26 HKT
發佈時間：18:34 2026-01-26 HKT

近日藝人Tyson Yoshi「響喉L」事件引起社會關注非法改裝車輛排氣喉。運輸署今日（26日）在社交平台發文，指非法改裝的車輛會發出震耳欲聾的聲響，影響居民。為加強打擊相關行為，環保署自主研發的 AIMER（Artificial Intelligence on Modified Exhaust Recognition 人工智能改裝車輛識別系統） 近日在實地測試中，成功識別非法改裝車輛，並已將個案轉介有關部門作進一步跟進，稱非法改裝車輛屬違法行為，切勿以身試法。

AI如何「聽聲辨車」？

AIMER系統透過設在路旁的麥克風及鏡頭，實時記錄車輛聲音與影像，再將聲音轉化為「聲紋圖像」，並運用人工智能圖像辨識技術，快速辨識疑似非法改裝排氣喉的車輛，所需器材包括麥克風，用於紀錄車輛及車牌的高速攝影機，方便夜間拍攝的紅外線燈，及給測試人員控制用的平板電腦。

得獎技術獲肯定

AIMER曾榮獲 「2022年日內瓦國際發明展銀獎」 及 「2023年香港工程師學會大獎嘉許狀」，技術獲得國際及業界肯定。此系統從構思、收集數據、開發到測試，均由環保署內部自行研發，亦成為環保署首個獲專利註冊的發明。

