乙型肝炎｜共同治理計劃2.7推出 合資格者180元做篩查 料30萬人受惠

更新時間：16:34 2026-01-26 HKT
發佈時間：16:34 2026-01-26 HKT

基層醫療署今日( 26日 )公布，「乙型肝炎共同治理計劃」下月7日推出，預計30萬人合資格。合資格參加者可在康健中心接受免費乙型肝炎表面抗原快速測試，若結果呈陽性，只需繳付180元共付額，可獲資助至家庭醫生接受進一步抽血化驗。確診慢性乙型肝炎的參加者，每年可獲最多4次資助診症跟進，每次診症須支付由家庭醫生釐定的診症共付額。政府建議診症共付額為每次150元，目前逾6成家庭醫生收取150元或以下。

計劃針對較高風險群組  合資格者須1988年或以前出生

「乙肝共治計劃」針對較高風險群組，合資格參加者1988年或以前出生，家庭成員或性伴侶為慢性乙型肝炎患者，以及沒有確診患有慢性乙型肝炎且無相關病徵的香港居民。參加者須先登記成為康健中心會員並同意加入醫健通。

合資格參加者可在康健中心接受免費乙型肝炎表面抗原快速測試，若結果呈陽性，只需繳付180元共付額，可獲資助至家庭醫生接受進一步抽血化驗。資料圖片
合資格參加者可在康健中心接受免費乙型肝炎表面抗原快速測試，若結果呈陽性，只需繳付180元共付額，可獲資助至家庭醫生接受進一步抽血化驗。資料圖片

康健中心職員會安排參加者接受免費乙型肝炎表面抗原快速測試，並配對自選家庭醫生。快速測試結果呈陽性者，會獲資助到所配對的自選家庭醫生診所接受抽血化驗，確認是否感染乙型肝炎病毒。若首次抽血化驗結果呈陽性，家庭醫生會於6個月後安排參加者接受第2次抽血化驗，作進一步確認。篩查階段，參加者只須支付180元共付額，政府則資助家庭醫生最多136元診症費。確認沒有患慢性乙型肝炎的參加者，可繼續在康健中心接受乙型肝炎相關的健康輔導及教育。

確診患慢性乙肝者進入治療階段  每年獲最多4次資助診症跟進

確診患慢性乙型肝炎的參加者，會進入治療階段。參加者每年獲最多4次資助診症跟進，政府就每次診症資助家庭醫生166元診症費，政府建議診症共付額為每次150元。治療期間採用「慢病共治計劃」同一基本藥物名單，由於名單已涵蓋治療乙型肝炎的抗病毒藥物，獲處方該等藥物的參加者無需支付任何藥費。家庭醫生亦會按臨床需要，安排參加者接受合適的化驗檢查項目，其中肝臟超聲波每次共付額定額300元。

如家庭醫生於一年内，為同一位參加者在至少2次診症中，同時治理慢性乙型肝炎及任何「三高」慢性疾病，政府將按每位參加者額外向家庭醫生每年定額資助300元。

若合資格參加者為綜合社會保障援助計劃受助人、75 歲或以上長者生活津貼受惠人，或持有有效醫療費用減免證明書，康健中心會安排他們到18 間選定的醫院管理局家庭醫學診所，接受相同的慢性乙型肝炎篩查和治療服務，參加者在接受服務時可按相關資格獲全數豁免或部分減免費用。

