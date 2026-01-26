Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜獨立委員會邀公眾和團體 就起火和火勢迅速蔓延成因等提供資料

更新時間：16:13 2026-01-26 HKT
發佈時間：16:13 2026-01-26 HKT

大埔宏福苑火災成立的獨立委員會今日（26日）公布，邀請公眾人士和團體由明日（27日）起至2月10日，就起火和火勢迅速蔓延的成因和情由及相關事宜提供資料。

有意提供資料的公眾人士和團體，可於明日上午10時至2月10日下午11時59分期間，透過以下其中一種方式提交表格：
 

  1. 網上填寫和遞交電子表格（eform.cefs.gov.hk/form/ic-submissions/tc/）；或
  2. 下載及列印實體表格（www.ic-wangfukcourtfire.gov.hk/pdf/PDF-form-Invitation-to-public-and-relevant-organisations-to-provide-information-(Chinese).pdf），填妥後電郵至[email protected]、傳真至2333 1302，或郵寄至香港灣仔告士打道七號入境事務大樓10樓委員會秘書處。

 
行政長官已就大埔宏福苑火災成立獨立委員會，審視事故原因及相關問題，提出建議，防止同類事故再次發生。委員會於2025年12月19日正式展開工作。

獨立委員會的指示會議將於2月5日上午10時在中環愛丁堡廣場三號展城館三樓多用途廳進行，委員會主席陸啟康會就日後的聽證會給予指示，不會涉及證供的陳述及盤問證人。

