工業意外｜勞工處針對高處工作及吊運設備等採特別執法行動 用無人機監察工地

社會
更新時間：15:58 2026-01-26 HKT
發佈時間：15:58 2026-01-26 HKT

勞工處今日（26日）起展開為期兩周針對新工程建築地盤的全港性特別執法行動，重點針對高處工作、高風險工序及機械和作業裝置（如吊運設備、動力升降工作台等），以遏止不安全作業。為提升執法效率，勞工處亦會使用小型無人機從高空遙距監察工地，當發現地盤內有不安全作業時，會即時攝錄蒐證，配合巡查及執法行動。

會即時嚴厲執法  包括檢控、發出停工及敦促改善通知書

鑑於近日在建築地盤接連發生的嚴重工作意外，勞工處如發現有違反職業安全及健康（職安健）法例的情況，會即時嚴厲執法，包括提出檢控、發出「暫時停工通知書」及「敦促改善通知書」。根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，最高可被判處罰款1000萬元及監禁兩年。

勞工處重申，維護建築工人的職安健，需要僱主與僱員一同努力，共建安全文化。除特別執法行動外，勞工處會繼續透過恆常巡查、宣傳推廣、教育培訓和使用新科技等多管齊下的策略，推動職安健文化，防止意外發生。

