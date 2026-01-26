尖沙咀酒店命案 七旬婦涉謀殺丈夫被控 案件押後1.30再訊
發佈時間：14:56 2026-01-26 HKT
尖沙咀一間酒店日前揭發懷疑謀殺案，一對七旬夫婦昏迷於房內，送院後77歲丈夫終告不治，而73歲妻子則昏迷留醫。警方調查發現死者身上有刀傷，遂拘捕其妻子，她涉嫌謀殺丈夫，被控一項謀殺罪。案件今於九龍城裁判法院首次提堂，惟七旬妻子仍然留院，裁判官押後案件至本周五（30日）或被告出院後再訊，期間被告交由警方看管。
73歲女被告梁桂炘，報稱退休人士，她被控於2026年1月22日，在尖沙咀柯士甸路23號華美達華麗酒店26樓2605室內，謀殺男子關健永。
案件編號：KCCC254/2026
法庭記者：雷璟怡
