強制戴安全帶首個工作日 長者攜手推車「戴錯位」 上海遊客撐立法「安全第一」

安全帶新法例昨（25日）實施，市民乘搭巴士等公共交通工具和商用車時，若有關座位設有安全帶，就必須佩戴安全帶，否則最高罰款5,000元及監禁3個月。《星島頭條》記者趁今日（26日）首個工作日繁忙時段，到紅磡轉車站觀察，九巴安排職員呼籲乘客「如座位有安全帶，請戴好」；部分城巴巴士亦在車頭設置告示提醒。有長者雖然遵守規定戴上安全帶，但錯誤將斜帶穿過腋下；也有遊客稱讚法例「很好，是應該推行的」。

長者誤將安全帶穿過腋下

記者陪同退休人士黃女士，從紅磡轉車站乘坐巴士110號到匯翔道下車，見她左手拉着購物車，並孭着背囊上車。她找到座位後，先將購物車放在四人座位的中間通道，然後除下背囊，放在對面座位，顯得狼狽。黃女士坐下後，左顧右盼地尋找安全帶，發現要反手拉出安全帶後，便決定站起來，用雙手拉出斜帶，期間巴士正準備開出，幸好她在車輛行駛前及時坐下來。從坐上座位到成功扣上安全帶，她全程用了約35秒。

雖然她遵守規則戴上安全帶，但她將斜帶穿過腋下，而非橫過肩膊，緊貼胸部至鎖骨位置。問及有否「戴錯」，她才恍然大悟：「哦，原來要咁樣！我而家就知啦！」

黃女士：若旁邊坐着男士或不便

黃女士形容過程頗麻煩，坦言坐在座位後安全扣與牆壁距離太貼，空間太少「好難插入」，「如果日後天氣熱，更加麻煩，一頭大汗，而家整一整都有汗」。她又說，若旁邊坐着陌生人或男士，就更不便，要「就住就住」，「佢（旁邊友人）瘦些就撞唔到，而家大家都係女人，如果兩個男人就麻煩。」

有乘搭巴士到銅鑼灣上班的陳先生表示，平日如果車上有安全帶也會使用，「（會否有不方便？）大部分時間應該都無問題，即係平時搭車都會戴，而家巴士座位有，所以應該無太大問題。」成效方面，他直言「應該會有效，有罰則，基本上大家應該都會戴、會安全啲。」

上海遊客：內地巴士無安全帶 來港乘坐時也安心

來自上海的一家三口遊客李先生表示，雖然在內地的巴士沒有安全帶，但平日坐私家車「一定要繫好安全帶，前座、後座都要」。他稱讚法例「很好」，來港乘坐巴士時戴上安全帶亦可放心，「應該要推行的，安全第一，平時小朋友也會自己主動繫好（安全帶）的。」

就讀樹仁大學一年級的陳同學稱，規例生效後，他坐巴士期間觀察到，有不少座位上並未設有安全帶，即使座位有安全帶，也有不少乘客沒有扣上，故目前仍未起到作用。他指，不會特意挑選座位上是否有安全帶，「有就扣，無就照坐」，又認為拿着「一抽二掕」就很難扣，「都有啲不方便，我要除低個袋先可以扣到，始終攞住咁多嘢」。

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙