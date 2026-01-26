每日雜誌｜設管理鴿舍換蛋節育 團體倡「科學導流」助人鴿共融 《星島》直擊多區餵鴿行為未絕跡 隱蔽撒糧秒逃離

禁止餵飼野鴿條例生效一年半，「鴿患」未見絕跡。《星島》記者近日走訪葵芳邨、洗衣街兒童遊樂場及尖沙咀鐘樓等位置，發現有市民及遊客涉嫌違規餵飼野鴿，有人揮手撒糧後秒速逃離，亦有人邊拍照邊餵飼。執法部門至去年12月發出近400張針對非法餵飼野生動物或野鴿活動的罰單。有關注團體指，野鴿在食物匱乏下會出現行為混亂，建議禁餵以外參考國際做法，以科學管理作「導流」，包括興建受管理鴿舍、改用人工換蛋及定點餵食，才能有效減少鴿群在街頭聚集，達致人鴿共融。

旺角洗衣街兒童遊樂場留有麵包，懷疑有人非法餵飼野鳥。

最近網上有影片顯示中環街市行人天橋及九龍公園快餐店內，再現野鴿聚集、爭搶食物的情況，引起社會關注。記者上周到政府衛生黑點名單上列為「野鳥聚集及環境衛生問題」已改善的的葵芳邨葵明樓一帶實地視察。現場所見，葵明樓對出的花槽及地面大致乾淨，僅餘零星鳥糞，環境較以往明顯改善。居民蔣女士認為，屋邨管理人員加強巡邏及房屋署扣分制具阻嚇力，令非法餵飼行為有所收斂。

然而，屋邨內仍存在隱蔽的餵飼問題。有居民反映，一名被稱為「雀仔媽咪」的長者在禁餵條例生效後，改將麵包碎藏於花槽內；街坊多次勸阻無效，只能自行以漂白水清理被鳥糞弄髒的座位。

葵芳邨長者 手持鐵罐「派飯」

同邨的葵正樓疑似成為新黑點，據記者觀察，下午約5時半，花槽位置陸續有野鴿聚集，其後一名手持鐵罐的女長者經過，迅速揮手數下後快步離開，全程僅數秒，手法極其純熟。現場遺下大量疑為食物的碎屑，吸引逾50隻野鴿及麻雀聚集啄食。記者嘗試追上採訪，惟該名長者已失去蹤影，未能確認其身份。

葵芳邨直擊：下午約5時半，位於葵正樓與行人天橋間的花槽位置，陸續有野鴿聚集。

葵芳邨直擊：約20分鐘後，一名手持鐵罐的女長者突然出現，揮手數下隨即離開，整個過程不足1分鐘。

葵芳邨直擊：地上遺下大量疑似食物的碎屑，吸引逾50隻野鴿及麻雀聚集啄食。

非法餵飼問題亦見於洗衣街兒童遊樂場。有市民表示，每日均有「師奶」將麵包扔在座椅下或頂蓋，曾勸喻對方反遭責罵。鄰近的園圃街雀鳥花園同樣野鴿成群，有路過的市民直言擔心鳥糞從天而降。針對野鴿滋擾，「雀仔街」檔主意見分歧。歐先生指出，野鴿常入店內偷食鳥糧，更導致店內價值數萬元的雀鳥染病。不過，亦有檔主提倡社會應接納小動物，建議政府在附近設立鴿舍，並定期移走鴿蛋以控制野鴿數量，而非一味驅趕。

有「雀仔街」檔主希望政府興建鴿舍，並定期移走鴿蛋，控制野鴿數量。

園圃街雀鳥花園內，野鴿數量同樣不少。

至於過往野鴿聚集的尖沙咀天星碼頭，現時情況亦有改善。報紙檔檔主麥先生稱，隨着政府加強宣傳，非法餵飼的情況亦已減少。但記者在鐘樓附近，仍發現有內地遊客因不清楚本港禁餵法例，一邊餵飼麵包一邊拍照，經提醒後才收起食物。

有操普通話的遊客一邊餵鴿，一邊拍照。

動保組織籲建受管理鴿舍

「香港救援鳩鴿及雀鳥」創辦人Gian表示，禁餵令生效後政府執法明顯加強，市民隨意餵飼已大幅減少，而街頭鴿群聚集未必全因非法餵飼，更多是源於野鴿在食物匱乏下出現的生理性覓食行為，「很多時候見到白鴿啄地下，其實不是在吃東西，只是以為石地上有食物。」

她指出，單純禁餵而不管理數量，野鴿會因長期飢餓出現更混亂的行為，增加人鴿衝突；即使完全杜絕非法餵飼，城市中仍存在垃圾、廚餘及食物殘渣，等同變相餵飼。

Gian建議本港參考瑞士巴塞爾的做法，設立受管理鴿舍，結合定點餵食及人工換蛋節育等方法，將野鴿從街市、垃圾站及旅遊熱點引回鴿舍，既能控制繁殖，亦可集中處理排泄物，改善環境衛生。她又提到，團隊曾考察德國漢諾威多個鴿舍，當地1年可避免約9000隻野鴿出生。

社會普遍將衛生及健康風險歸咎於野鴿，Gian引述研究指出，野鴿對人類傳播疾病的風險被誇大，對建築物的損害亦有限，「鴿糞的酸鹼值與人類皮膚相近，對石材、水泥及木材影響不大，損害主要針對未受保護的銅或鋅。」

昔日曾有大量野鴿聚集的天星碼頭，現時已不見鴿蹤。

各部門接4800舉報 發385告票

談及尖沙咀一帶仍有遊客餵鴿，她指野鴿在該區已扎根多年，對地點具高度依賴，加上人流密集，「這裏就是牠們的最後求生點。」她認為，遊客看到白鴿想互動、拍照屬自然心理，短暫餵飼亦不足以支撐整群野鴿生存，問題核心仍在於缺乏引導與管理，建議於景點附近設立鴿舍，「才可以真正保護鐘樓這類古蹟，同時做到人鴿共融。」

漁護署綜合各部門回覆指，《2024年野生動物保護（修訂）條例》前年8月生效後，已聯同食環署、康文署及房屋署成立跨部門禁餵執法工作小組，定期檢視、交流情報及部署聯合行動，並採取風險為本的執法策略，除恆常巡查外，亦會按舉報安排特別行動，並視乎情況在合適地點設置流動閉路電視加強監察。

由前年8月至去年12月，各部門共接獲4871宗有關非法餵飼野生動物或野鴿的舉報（見表），進行逾1.37萬次巡查及執法行動，發出385張定額罰款通知書，並提出35宗檢控，其中23宗已定罪，最高罰款為1.05萬元，另有8宗個案仍待審理。條例生效前，政府將42個地點列為野鴿聚集監察點，其後至去年12月共進行約1.31萬次巡查。

就葵芳邨、尖沙咀鐘樓一帶及園圃街雀鳥花園等地，漁護署指雖接獲舉報並作出巡查，但期間未有發現非法餵飼情況，將會繼續監察有關情況，按需要採取適當跟進行動。署方亦會持續加強宣傳教育，在社區、學校、長者中心及口岸向市民及旅客宣傳禁餵規定及相關罰則。

房署加裝攝錄監控 違規扣7分

房屋署亦指，一直關注公共屋邨內野鴿聚集問題，除加強巡邏、清潔及宣傳外，亦研究引入創新科技協助管理。條例生效後，署方於全港屋邨張貼海報及懸掛橫額，提醒非法餵飼可被罰款或檢控，公屋住戶更會被扣7分。

署方表示，去年共有17宗住戶因餵飼野鴿或其他野生動物被扣分。就葵芳邨而言，條例生效後至去年底，房屋署葵芳邨辦事處共接獲10宗有關邨內非法或懷疑非法餵飼野鳥及野鴿的投訴，已進行105次巡查及執法，並已在相關位置加裝閉路電視協助監控和蒐證，及安排職員加強巡查，強調一經發現違規將即時執法。

康文署則回覆，過去1年並未接獲洗衣街兒童遊樂場及園圃街雀鳥花園有關野鳥的投訴，但曾接獲4宗涉及香港文化中心的相關投訴，期間進行了5次跨部門聯合行動。署方強調，現時已在上述地點的當眼位置展示橫額和告示，加強宣傳教育。若發現場內有殘餘食物或麵包碎屑，會立即安排承辦商清理，保持場地衛生；場地職員會繼續加強巡察及清潔，在有需要時採取執法行動。

2名女士將手上的食物餵給野鴿。

虐鴿事件不時發生 法例執法有待加強

近年本港不時發生虐鴿事件，引起動物關注團體憂慮。去年，荃景花園停車場曾有野鴿被膠水黏在石壆上，灣仔、土瓜灣等地亦先後發現有白鴿遭人剪翼。「香港救援鳩鴿及雀鳥」創辦人Gian指出，政府近年積極推動禁止餵飼野生動物的政策，但在打擊虐待動物方面，相關法例及執法力度仍待加強。

部分個案僅罰款數百元

根據《2024年野生動物保護（修訂）條例》，現時非法餵飼的最高刑罰已提高至罰款10萬元及監禁1年，並引入5000元定額罰款機制。Gian指出，希望政府除了規管市民餵飼行為外，亦應盡快修訂虐待動物的相關法例。她提到，部分虐待動物案不了了之，或僅被罰款數百元，罰則失衡，希望政府以與禁餵野生動物的相同力度，打擊所有虐待動物的人。

記者：潘明卉