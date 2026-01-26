Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

每日雜誌｜設管理鴿舍換蛋節育 團體倡「科學導流」助人鴿共融 《星島》直擊多區餵鴿行為未絕跡 隱蔽撒糧秒逃離

社會
更新時間：09:10 2026-01-26 HKT
發佈時間：09:10 2026-01-26 HKT

禁止餵飼野鴿條例生效一年半，「鴿患」未見絕跡。《星島》記者近日走訪葵芳邨、洗衣街兒童遊樂場及尖沙咀鐘樓等位置，發現有市民及遊客涉嫌違規餵飼野鴿，有人揮手撒糧後秒速逃離，亦有人邊拍照邊餵飼。執法部門至去年12月發出近400張針對非法餵飼野生動物或野鴿活動的罰單。有關注團體指，野鴿在食物匱乏下會出現行為混亂，建議禁餵以外參考國際做法，以科學管理作「導流」，包括興建受管理鴿舍、改用人工換蛋及定點餵食，才能有效減少鴿群在街頭聚集，達致人鴿共融。  

旺角洗衣街兒童遊樂場留有麵包，懷疑有人非法餵飼野鳥。
旺角洗衣街兒童遊樂場留有麵包，懷疑有人非法餵飼野鳥。

最近網上有影片顯示中環街市行人天橋及九龍公園快餐店內，再現野鴿聚集、爭搶食物的情況，引起社會關注。記者上周到政府衛生黑點名單上列為「野鳥聚集及環境衛生問題」已改善的的葵芳邨葵明樓一帶實地視察。現場所見，葵明樓對出的花槽及地面大致乾淨，僅餘零星鳥糞，環境較以往明顯改善。居民蔣女士認為，屋邨管理人員加強巡邏及房屋署扣分制具阻嚇力，令非法餵飼行為有所收斂。

然而，屋邨內仍存在隱蔽的餵飼問題。有居民反映，一名被稱為「雀仔媽咪」的長者在禁餵條例生效後，改將麵包碎藏於花槽內；街坊多次勸阻無效，只能自行以漂白水清理被鳥糞弄髒的座位。

葵芳邨長者 手持鐵罐「派飯」

同邨的葵正樓疑似成為新黑點，據記者觀察，下午約5時半，花槽位置陸續有野鴿聚集，其後一名手持鐵罐的女長者經過，迅速揮手數下後快步離開，全程僅數秒，手法極其純熟。現場遺下大量疑為食物的碎屑，吸引逾50隻野鴿及麻雀聚集啄食。記者嘗試追上採訪，惟該名長者已失去蹤影，未能確認其身份。

葵芳邨直擊：下午約5時半，位於葵正樓與行人天橋間的花槽位置，陸續有野鴿聚集。
葵芳邨直擊：下午約5時半，位於葵正樓與行人天橋間的花槽位置，陸續有野鴿聚集。
葵芳邨直擊：約20分鐘後，一名手持鐵罐的女長者突然出現，揮手數下隨即離開，整個過程不足1分鐘。
葵芳邨直擊：約20分鐘後，一名手持鐵罐的女長者突然出現，揮手數下隨即離開，整個過程不足1分鐘。
葵芳邨直擊：地上遺下大量疑似食物的碎屑，吸引逾50隻野鴿及麻雀聚集啄食。
葵芳邨直擊：地上遺下大量疑似食物的碎屑，吸引逾50隻野鴿及麻雀聚集啄食。

非法餵飼問題亦見於洗衣街兒童遊樂場。有市民表示，每日均有「師奶」將麵包扔在座椅下或頂蓋，曾勸喻對方反遭責罵。鄰近的園圃街雀鳥花園同樣野鴿成群，有路過的市民直言擔心鳥糞從天而降。針對野鴿滋擾，「雀仔街」檔主意見分歧。歐先生指出，野鴿常入店內偷食鳥糧，更導致店內價值數萬元的雀鳥染病。不過，亦有檔主提倡社會應接納小動物，建議政府在附近設立鴿舍，並定期移走鴿蛋以控制野鴿數量，而非一味驅趕。

有「雀仔街」檔主希望政府興建鴿舍，並定期移走鴿蛋，控制野鴿數量。
有「雀仔街」檔主希望政府興建鴿舍，並定期移走鴿蛋，控制野鴿數量。
園圃街雀鳥花園內，野鴿數量同樣不少。
園圃街雀鳥花園內，野鴿數量同樣不少。

至於過往野鴿聚集的尖沙咀天星碼頭，現時情況亦有改善。報紙檔檔主麥先生稱，隨着政府加強宣傳，非法餵飼的情況亦已減少。但記者在鐘樓附近，仍發現有內地遊客因不清楚本港禁餵法例，一邊餵飼麵包一邊拍照，經提醒後才收起食物。

有操普通話的遊客一邊餵鴿，一邊拍照。
有操普通話的遊客一邊餵鴿，一邊拍照。

動保組織籲建受管理鴿舍

「香港救援鳩鴿及雀鳥」創辦人Gian表示，禁餵令生效後政府執法明顯加強，市民隨意餵飼已大幅減少，而街頭鴿群聚集未必全因非法餵飼，更多是源於野鴿在食物匱乏下出現的生理性覓食行為，「很多時候見到白鴿啄地下，其實不是在吃東西，只是以為石地上有食物。」

她指出，單純禁餵而不管理數量，野鴿會因長期飢餓出現更混亂的行為，增加人鴿衝突；即使完全杜絕非法餵飼，城市中仍存在垃圾、廚餘及食物殘渣，等同變相餵飼。

Gian建議本港參考瑞士巴塞爾的做法，設立受管理鴿舍，結合定點餵食及人工換蛋節育等方法，將野鴿從街市、垃圾站及旅遊熱點引回鴿舍，既能控制繁殖，亦可集中處理排泄物，改善環境衛生。她又提到，團隊曾考察德國漢諾威多個鴿舍，當地1年可避免約9000隻野鴿出生。

社會普遍將衛生及健康風險歸咎於野鴿，Gian引述研究指出，野鴿對人類傳播疾病的風險被誇大，對建築物的損害亦有限，「鴿糞的酸鹼值與人類皮膚相近，對石材、水泥及木材影響不大，損害主要針對未受保護的銅或鋅。」

昔日曾有大量野鴿聚集的天星碼頭，現時已不見鴿蹤。
昔日曾有大量野鴿聚集的天星碼頭，現時已不見鴿蹤。

各部門接4800舉報 發385告票

談及尖沙咀一帶仍有遊客餵鴿，她指野鴿在該區已扎根多年，對地點具高度依賴，加上人流密集，「這裏就是牠們的最後求生點。」她認為，遊客看到白鴿想互動、拍照屬自然心理，短暫餵飼亦不足以支撐整群野鴿生存，問題核心仍在於缺乏引導與管理，建議於景點附近設立鴿舍，「才可以真正保護鐘樓這類古蹟，同時做到人鴿共融。」

漁護署綜合各部門回覆指，《2024年野生動物保護（修訂）條例》前年8月生效後，已聯同食環署、康文署及房屋署成立跨部門禁餵執法工作小組，定期檢視、交流情報及部署聯合行動，並採取風險為本的執法策略，除恆常巡查外，亦會按舉報安排特別行動，並視乎情況在合適地點設置流動閉路電視加強監察。

由前年8月至去年12月，各部門共接獲4871宗有關非法餵飼野生動物或野鴿的舉報（見表），進行逾1.37萬次巡查及執法行動，發出385張定額罰款通知書，並提出35宗檢控，其中23宗已定罪，最高罰款為1.05萬元，另有8宗個案仍待審理。條例生效前，政府將42個地點列為野鴿聚集監察點，其後至去年12月共進行約1.31萬次巡查。

就葵芳邨、尖沙咀鐘樓一帶及園圃街雀鳥花園等地，漁護署指雖接獲舉報並作出巡查，但期間未有發現非法餵飼情況，將會繼續監察有關情況，按需要採取適當跟進行動。署方亦會持續加強宣傳教育，在社區、學校、長者中心及口岸向市民及旅客宣傳禁餵規定及相關罰則。

房署加裝攝錄監控 違規扣7分

房屋署亦指，一直關注公共屋邨內野鴿聚集問題，除加強巡邏、清潔及宣傳外，亦研究引入創新科技協助管理。條例生效後，署方於全港屋邨張貼海報及懸掛橫額，提醒非法餵飼可被罰款或檢控，公屋住戶更會被扣7分。

署方表示，去年共有17宗住戶因餵飼野鴿或其他野生動物被扣分。就葵芳邨而言，條例生效後至去年底，房屋署葵芳邨辦事處共接獲10宗有關邨內非法或懷疑非法餵飼野鳥及野鴿的投訴，已進行105次巡查及執法，並已在相關位置加裝閉路電視協助監控和蒐證，及安排職員加強巡查，強調一經發現違規將即時執法。

康文署則回覆，過去1年並未接獲洗衣街兒童遊樂場及園圃街雀鳥花園有關野鳥的投訴，但曾接獲4宗涉及香港文化中心的相關投訴，期間進行了5次跨部門聯合行動。署方強調，現時已在上述地點的當眼位置展示橫額和告示，加強宣傳教育。若發現場內有殘餘食物或麵包碎屑，會立即安排承辦商清理，保持場地衛生；場地職員會繼續加強巡察及清潔，在有需要時採取執法行動。

2名女士將手上的食物餵給野鴿。
2名女士將手上的食物餵給野鴿。

虐鴿事件不時發生 法例執法有待加強

近年本港不時發生虐鴿事件，引起動物關注團體憂慮。去年，荃景花園停車場曾有野鴿被膠水黏在石壆上，灣仔、土瓜灣等地亦先後發現有白鴿遭人剪翼。「香港救援鳩鴿及雀鳥」創辦人Gian指出，政府近年積極推動禁止餵飼野生動物的政策，但在打擊虐待動物方面，相關法例及執法力度仍待加強。

部分個案僅罰款數百元

根據《2024年野生動物保護（修訂）條例》，現時非法餵飼的最高刑罰已提高至罰款10萬元及監禁1年，並引入5000元定額罰款機制。Gian指出，希望政府除了規管市民餵飼行為外，亦應盡快修訂虐待動物的相關法例。她提到，部分虐待動物案不了了之，或僅被罰款數百元，罰則失衡，希望政府以與禁餵野生動物的相同力度，打擊所有虐待動物的人。

記者：潘明卉

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
影視圈
10小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
23小時前
中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率
中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率
股市
3小時前
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
影視圈
14小時前
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
影視圈
12小時前
破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為
破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為
即時中國
1小時前
尼帕病毒暫時無藥可治。法新社
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
即時國際
17小時前
英超｜曼聯3：2阿仙奴升第四 槍手榜首優勢收窄至4分。路透社
英超｜曼聯3：2阿仙奴升第四 槍手榜首優勢收窄至4分
足球世界
6小時前