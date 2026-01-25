啟德體育園邀基層家庭賞《Disney On Ice》 促進社區共融傳遞歡樂

啟德體育園致力透過體育及文化活動促進社區共融，為不同背景家庭創造正面而難忘的生活體驗。體育園今日（1月25日）聯同 《Disney On Ice》 主辦單位，邀請約20個來自香港兒童基金會的家庭，到啟德體藝館欣賞冰上匯演 ，為小朋友與家長送上一個充滿驚喜與歡樂的周末。

家長大讚啟德體藝館環境舒適

活動當日，不少小朋友戴上米奇造型頭箍，牽着父母的手，滿臉興奮地步入啟德體藝館。當場館熟悉的迪士尼音樂響起，小朋友們心情更加興奮，更有人站起來揮手，與舞台上的角色熱情互動，現場洋溢着歡笑與感動。

多位家長表示，在繁忙的生活節奏下，能與子女一同欣賞高質素的現場演出，是「 難得而珍貴的親子時光 」。他們大讚啟德體藝館環境舒適、場內指示清晰、設施設計貼心，對首次到訪的家庭而言十分友善，令整個觀賞體驗順暢愉快。

啟德體育園發言人表示，看到小朋友們燦爛的笑容，以及家長們真摯的感動，深深感受到社區工作的意義，並指體育園不僅希望舉辦世界級盛事，更希望將歡樂與希望帶進社區，為不同家庭創造珍貴而難忘的共同回憶。

體育園強調，未來將繼續與學校及社區夥伴攜手合作，善用體育、文化及大型活動的力量，將更多元的體驗帶到社區不同角落，推動社會共融，為香港塑造一個更具活力與關懷的城市。