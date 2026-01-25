Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

禁手機陣︱的士司機呻兩部機接唔夠單阻揾食 變陣靠摺機分割畫面？ 議員倡構統一接單平台

社會
更新時間：15:50 2026-01-25 HKT
發佈時間：15:50 2026-01-25 HKT

【的士/的士司機/手機陣/接單】運輸署今日（25日）起，規定司機駕駛時最多只可以使用兩部流動通訊設備，顯示屏對角長度不可大於19厘米（約7.48吋），設備不可影響或阻礙行車視線。《星島頭條》記者今午在紅磡過海的士站逗留約半小時，四五十部的士中，目測絕大部分司機均遵從法例，僅有一名司機車頭放置兩部手機和一部平板電腦，涉嫌違規。不過，「上有政策、下有對策」，現場所見不少司機都「變陣」，以平板電腦或摺疊機分割畫面接單，也有司機疑走法律罅，車頭放兩部，另一部則放在大腿上備用。

的士車隊司機：平台十個八個 兩部手機接唔夠單

的士車隊司機黃先生表示，對於一般非車隊司機而言，兩部手機「唔夠單做，基本上係搵唔到食」。由於他本身有車隊幫忙接單，因此影響不大，但對用其他Apps接單的司機而言則較大影響。他解釋，坊間有高德、滴滴、飛的、截的等「十個八個平台」，以及不同WhatsApp群組，故司機需同時留意哪個台有單可接，若限制只能放兩部手機，難以接收即時資訊。

不過「道高一尺、魔高一丈」，黃先生透露近期見到不少司機試圖規避法例，「大把司機用iPad𠝹開幾個畫面」，甚至聽聞有車行協助改裝，更見過一部平板電腦分割10個畫面。

的哥撐新例：咁多手機，你㩒得切先得㗎

至於駕駛的士40多年的趙先生則表示，自己多年來一向都是兩部手機，「一個睇路線、一個睇台就夠」，指其他行家，尤其後生仔「博殺」才需放多部手機接單，而事實上也是「越多電話就越多單」。不過他認為在安全性上，限制只放兩部手機的確「無咁易分心」。

另一的士司機蘇先生坦言，新法例對業界造成影響，現時一般司機透過手機Apps接單，部分的士車隊司機亦需用手機通訊，新法例下司機「唔夠電話用」。不過，司機楊先生則認為無影響，直言不明白為何需要數部手機，「你㩒得切（訂單）先得㗎。」

議員倡政府夥業界建統一接單平台

民建聯、立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，過往不少市民搭的士時，見到車前「手機陣」都感到害怕，故不少市民支持新例，又認為安排已取得平衡。對於影響生意的說法，陳恒鑌表示，雖不可在駕駛座前方擺放多於兩部，但停車時仍可用其他手機接單，又反問「如果同一時要理好多電話點揸車？」

立法會交通事務委員會委員陳紹雄指，法例主要考慮行車安全，認為若的士司機擺設「手機陣」，行車時或會分散其注意力，對乘客和行人安全構成影響，相信容許放置兩部手機，已可滿足導航、接單等需要，並在顧及安全情況下取得平衡。

工聯會勞工界議員林偉江表示，現時的士業界未有統一平台，供司機承接不同網約訂單，司機往往需開啟不同應用程式接單，新法例限制手機數目，的確會影響司機接單機會。他建議政府和業界合作，設計一個複合平台，聚集不同網約平台手機應用程式，方便業界和市民。

記者：陳俊豪、林彥汛

攝影：陳浩元、劉駿軒

