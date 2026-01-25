巴士安全帶｜多數乘客自覺佩戴 莊豪鋒：比想像中多 籲設半年適應期人性化執法 企位可取消？

由今日（25日）起，乘搭公共巴士、私家小巴、貨車等商用車時，如座位已裝設安全帶，司機或乘客均必須佩戴，否則最高罰款5,000元及監禁3個月。《星島頭條》記者今早與實政圓桌立法會議員莊豪鋒實測執行情況，分別試搭港鐵及九巴巴士，不少市民都自覺佩戴安全帶。莊豪鋒直言「想像不到」大部分市民都會佩戴，惟認為現時法例執行上，仍有不少困難，建議政府「人性化」執法，並設半年適應期。

乘客主動佩戴安全帶 莊豪鋒：比想像中多

強制乘客佩戴安全帶的《2025年道路交通規例》修訂規例今日生效。本網記者今早10時半，與莊豪鋒在屯門菁田邨巴士站，乘搭往屯門市中心方向、車程較短的港鐵巴士K54。在候車期間，有港鐵職員在車站旁，提醒市民新法例實施，車內亦有提示字句。不過整部巴士只有配備約10多條安全帶，分別設在上下層較高危的位置，如上層後排中間、下層整個後排等。目測絕大部分坐在有安全帶座位的乘客都有主動佩戴安全帶。

記者其後在紅橋站下車，乘搭途經高速公路、往葵芳方向、車程較長的九巴58M。車上同樣有提示標語，亦有廣播提醒市民佩戴安全帶。全車所有座位亦設安全帶，大部分乘客都有佩戴。

莊豪鋒指，網上有不少人討論新法例，加上政府的宣傳工作，而且巴士公司亦在車內廣播提醒市民佩戴安全帶，相信不少市民都清楚條例實施，今日佩戴安全帶的人數亦較自己想像中多，形容是「想像不到」。不過他指法例在執行上存有一定困難，如部分市民若身形較為健碩，或帶有書包的小朋友，較難佩戴安全帶，建議政府在執法上應採用較「人性化」的做法，並設半年的適應期，初期執法行動以勸喻為主，政府在這段時間亦應多舉行大型宣傳活動。適應期過後，巴士公司應向立法會提交市民佩戴安全帶、意外傷亡人數的數據，以進一步討論執法力度等安排。他又提醒，由於上層巴士座位較為高危，建議日後若警方要開始嚴厲執法，應從上層開始著手。

現時法例只要求所有新登記的公共及私家巴士的乘客座位須安裝安全帶，惟舊車不在受限之列。莊豪鋒指，留意到部分巴士未有全車都設有安全帶，以九巴為例，據其了解，九巴總共有4300架巴士，當中有1300架在上下層均有安裝安全帶；有約1000架在整個上層都設有安全帶，下層則只在相較危險的位置安裝；有約2000架只在高危位置安裝。

莊豪鋒：舊車裝一條安全帶約1000元

莊豪鋒表示，在舊車安裝一條安全帶的價錢約為1000元，估計全車安裝要近10萬元，而柴油巴士服役年期最長約18年，近年巴士公司亦陸續更換新車，預計約8至10年內，可以全部更換成有安裝安全帶的新車。被問及政府應否資助巴士公司設置安全帶，以配合法例實施，他認為沒有此需要，因目前不少巴士公司都願意配合政府的法例，盡快在巴士座位盡快增設安全帶裝置。

對於有意見認為企位安全風險更大，考慮到安全性，日後應取消巴士企位，莊豪鋒坦言，基於香港實際情況，取消企位屬「不切實際」，反而應增加更多扶手，令企位和坐位的安全性都可提高。

記者：林彥汛

相關新聞：

巴士安全帶｜記者早上實測 逾半乘客未佩戴 打工仔憂難落車 大學生稱立法有必要

巴士安全帶︱局方指「最不想見到」市民被罰款 會確保執法時「情理法」兼備

巴士安全帶懶人包︱乘客無扣安全帶最高罰$5000 即睇8大情景 撞正「放蛇」有得拗？