巴士安全帶︱局方指「最不想見到」市民被罰款 會確保執法時「情理法」兼備

新修訂的《道路交通規例》今日（1月25日）實施，乘搭公共巴士、私家小巴、貨車等商用車時，如座位已裝設安全帶，司機或乘客均必須佩戴，違者最高可被罰款5000元及監禁三個月。運輸及物流局局長陳美寶在電視節目表示，政策的初衷是為了保障乘客自身安全，而非為了懲罰市民，當局「最不想見到」有乘客因此被罰款。她強調，在執法初期會以教育和宣傳為主，並已和警方溝通，確保執法時會「情理法」兼備，人性化處理，法例中亦已加入「合理辯解」條款，以應對突發或緊急情況。

巴士安全帶︱2018年嚴重車禍後 委員會建議所有巴士裝安全帶

陳美寶指，新措施近期引起社會廣泛討論，但政策的出發點非常清晰，就是保障乘客安全。她引用國際研究數據，指乘客若佩戴安全帶，在車輛迎面相撞時，死亡風險可減低四成，重傷風險更可大減七成。她補充，此舉亦是與國際接軌，內地、英國、澳洲及新加坡等地均有類似要求。

她回顧指，這項政策源於2018年大埔嚴重巴士意外後的調查委員會建議，當時社會與政府均同意需盡快廣泛在巴士上安裝安全帶。陳美寶形容，推行新措施是一個「文化上的轉變」，需要時間讓市民適應和習慣，情況就如當年將規定擴展至的士及小巴一樣。「最初推出的時候，其實都需要一段時間去適應和推廣。」

目前，全港約有六成的專營巴士已在座位上安裝安全帶。陳美寶解釋，所有全新投入服務的巴士，全部座位均已安裝；至於現役巴士，則會優先在上層座位加裝。她闡述其背後考量：「尤其是上層的乘客，當如果真是不幸有意外，有巴士翻側時，安全帶是真的能夠保障到乘客。」

陳美寶強調，佩戴安全帶只是當局多管齊下提升巴士安全的其中一環。巴士公司亦已投放資源在其他方面，包括在下層企位位置的地面加裝防滑物料及增設欄杆，並在車輛上安裝限速器及車輛穩定器等科技裝置，全面保障行車安全。

對於外界擔憂新法例或會引發司機與乘客之間的爭拗，影響巴士正常運作，陳美寶表示當局完全理解，並已與警方及巴士公司制定執法指引。在推行初期，將會以教育和宣傳為主。她重申：「我們其實推出這個政策，不是要去為了去懲罰乘客……如果從我們的角度來講，最好就是每一個乘客自身保障他的安全，佩戴了安全帶，其實我們最不想是需要實現要有一個罰款的情景。」

她表示，執法時必定會「人性化」並「情理法兼備」。為應對實際操作時可能出現的各種情況，法例中已特設「合理辯解」條款。她舉例說明：「例如出現了一些緊急的情況，乘客不適或其他的情況，通知了司機，而司機要來處理，他可能要將車輛駛去一旁，處理這些緊急或者突發情況。這其實都可以理解為一個合理辯解。」此舉旨在避免法例過於僵化，讓執法人員在處理特殊個案時有法可依，有情可原。

運輸及物流局局長陳美寶。資料圖片