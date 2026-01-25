Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

粵車南下︱陳美寶：預約數目符合預期 上半年內諮詢持份者 研鬆綁車窗玻璃透光度

社會
更新時間：12:55 2026-01-25 HKT
發佈時間：12:55 2026-01-25 HKT

「粵車南下」政策實施約一個月，運輸及物流局局長陳美寶於電視節目《講清講楚》表示，初步申請及預約數字合乎預期，涉及左軚車的意外數字亦屬零星。她指出，此政策引發了社會對本地車輛車窗透光度的討論，政府將與時並進，計劃於今年上半年內，就車輛構造包括玻璃透光度等規定，諮詢業界及立法會。

粵車南下︱陳美寶：涉及意外數字零星

「粵車南下」自聖誕前推出，陳美寶指初期預約數字符合預期，並在周末及長假期前呈現穩步上升的趨勢，當局會密切留意農曆新年長假期的預約情況，目前入市區配額未用盡，合共有逾1,000個預約，僅及總額約三分一。她提到，半年後計劃會覆蓋多4個廣東省城市，對增加名額或逗留日數持開放態度。她特別提到一個「有趣數字」，指出近月有一半入境車輛會選擇「過夜」，留港消費兩至三日，正正達到政策希望帶動購物、消費、探親等活動的目的。

相關新聞：

粵車南下滿月︱逾2500人申請 過千輛粵車已預約出行

粵車南下政府 帶出車窗透光度討論

對於外界關注的交通安全問題，陳美寶指「粵車南下」的整體情況在預期之中，雖然初期有司機因不熟悉兩地交通規則而出現零星違規，但當局已透過「出行易」應用程式、內地電子地圖，甚至向司機手機發送電子警告等方式跟進。她引用數據指，2025年首11個月，涉及左軚車的意外率僅為0.17%，遠低於全港車輛意外率的2.96%，證明安全風險相當低。

陳美寶未明確交代粵車違規懲處數字，但強調已即時處理，亦不見有大交通事故。她指：「若真的他們離開香港，我們會透過電子警告方式，通知他哪方面觸犯某些行政或法規規定。嚴重違規者，我們會通知他暫時停止申請資格，直至他提供一個滿意答覆。」

政策的實行亦引發社會討論，為何暫時入境的南下車輛可享有較寬鬆的車窗透光度規定，而本地車輛則不能。陳美寶形容這是一個「好值得深思的課題」，並指出現時汽車科技發展迅速，例如電子後視鏡、緊急煞車系統等，政府應藉此契機，與時並進地作整全檢視。

她透露，當局計劃於今年上半年，就更新車輛構造（包括車窗玻璃透光度）的規定，諮詢道路安全研究委員會、業界及立法會，目標是在確保道路安全的大前提下，讓法規追上科技發展。

