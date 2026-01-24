雀巢奶粉回收｜5樣本檢出蠟樣芽孢桿菌耐熱毒素 食安中心籲勿讓嬰幼兒食用 食環署收43宗投訴
發佈時間：22:38 2026-01-24 HKT
食物環境衞生署食物安全中心今日（24日）表示，食安中心持續積極跟進雀巢公司早前在全球不同地區自願預防性回收個別批次的嬰幼兒配方奶粉，因為個別原材料可能存在源自微生物蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的物質。
5個樣本被檢出蠟樣芽孢桿菌耐熱毒素
食安中心跟進調查發現5個樣本被檢出蠟樣芽孢桿菌的耐熱毒素（Cereulide），當中每公斤食物含介乎0.8至8.6微克的蠟樣芽孢桿菌的耐熱毒素；而檢測的批次屬於早前已被回收、現時市面上再沒有供應的22個批次內的4個批次。
該4個已回收批次的產品資料如下：
|產品名稱（淨重）
|批次編號
|此日期前最佳
|來源地
|（一）
|ILLUMA ATWO 配方第1階段 （800克）
|51640017V1
|2027年6月13日
|瑞士
|（二）
|ILLUMA LUXA 配方第2階段（800克）
|51400017C1
|2027年5月20日
|瑞士
|（三）
|能恩全護3號配方 7HMO （800克）
|52770017V2
|2027年10月4日
|瑞士
|（四）
|ILLUMA LUXA 配方第1階段 （800克）
|51550017C3
|2027年6月4日
|瑞士
雀巢香港早前已開展回收受影響批次產品，市民可透過以下方式聯絡該公司，查詢產品回收事宜：
客戶服務熱線：2599 8874／2797 6031／2179 8136 （星期一至星期日上午9時至下午9時）
電郵：[email protected]
WhatsApp：5283 4139（雀巢®️能恩®️）／2599 8871（惠氏®️營養品）
電子表格：forms.office.com/e/BhqMhWfsUG?origin=lprLink
消費者可選擇帶同產品（完整或已開啟）到雀巢營養品的專屬服務中心，辦理受影響批次產品的回收及退款。專屬服務中心詳情如下：
九龍區服務中心
地址：九龍尖沙咀山林道18號柏豪商業大廈地下（佐敦港鐵站D出口）
電話：3996 8196
辨公時間：星期一至星期六上午11時至下午7時30分；星期日下午1時至5時30分（公眾假期除外）
香港區服務中心
地址：香港軒尼詩道423—425號嘉年華商業大廈一樓全層（銅鑼灣港鐵站B出口）
電話：3996 8197
辨公時間：星期一至星期六早上11時至下午7時30分（星期日及公眾假期除外）
雀巢香港早前已將該22個受影響批次（包括上述四個批次）的產品停售和下架，並作預防性的回收。
截至1月19日 雀巢香港已回收約96 000罐受影響產品
根據雀巢香港，截至1月19日，已回收約96 000罐受影響產品。食安中心與雀巢香港聯合跟進，截至今日已封存約169 000罐懷疑受影響批次的嬰幼兒配方奶粉，包括倉庫存貨及已回收產品。另有16個懷疑受影響批次正在來港途中，抵達後中心亦會把其封存。
食環署共接43宗投訴和查詢
由1月7日至昨日（23日）下午4時，食環署共接獲43宗懷疑涉及嬰幼兒配方奶粉產品的食物投訴和查詢，當中包括一宗並沒有提供聯絡資料的匿名投訴。食安中心及環境衞生部已即時跟進全部個案，包括聯絡當事人以了解詳情，並收取樣本作檢測。此外，食安中心已轉介這些個案予衞生部門作跟進。
食安中心早前加強在市面抽檢嬰幼兒配方奶粉，並會繼續密切監察有關回收事宜，全力保障食物安全。跟進調查工作仍然繼續。
蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。致吐毒素是由一些蠟樣芽孢桿菌菌株在食物中產生的耐熱毒素。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。
發言人呼籲市民不要讓嬰幼兒食用該22個受影響批次的產品，如發覺嬰幼兒食用有關產品後不適，應盡快求醫。業界亦應立即停止使用或出售受影響批次產品。
食安中心已成立專題網站（www.cfs.gov.hk/tc_chi/whatsnew/powdered_formula/index.html），方便市民瀏覽和獲取更多資訊。