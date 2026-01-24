Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龍城「金寶肉食公司」衞生欠佳兼鼠患嚴重 食環署飭令暫時封閉

社會
更新時間：19:04 2026-01-24 HKT
發佈時間：19:04 2026-01-24 HKT

九龍城「金寶肉食公司」因衞生狀況不佳和鼠患嚴重，食物環境衞生署今日（24日）飭令該新鮮糧食店暫時封閉，必須糾正問題方可重開。該新鮮糧食店位於九龍落山道48號至50號地下。食環署於上月的突擊行動中，曾發現該店鋪不適當處理豬隻屠體，即時提出檢控。署方隨後持續跟進及巡查該店鋪，在本月較早前的另一輪突擊行動中，發現該店鋪衞生狀況不佳並有鼠跡，遂再次提出檢控。

今早突擊巡查  再揭店內有多隻活鼠

食環署今早突擊巡查該店鋪時，發現有多隻活鼠在處所內，因此再次提出檢控。食環署認為該處所衞生不佳及鼠患嚴重，為保障公眾健康，食環署根據《公眾衞生及市政條例》已向該新鮮糧食店發出即時封閉令。該新鮮糧食店須即時暫停營業，徹底清潔並進行滅鼠工作，直到署方滿意其衞生情況，方會批准該新鮮糧食店重新營業。

食環署人員亦同時加強附近一帶的防鼠及滅鼠工作，包括視察店鋪附近的私人樓宇和其他店鋪，並向相關負責人進行衞生教育。署方人員亦在附近公眾地方加放毒鼠餌，及安排夜間防治鼠患流動隊針對性於深夜時段進行捕鼠，以提升控制鼠患工作的成效。

食環署會繼續密切監察新鮮糧食店的衞生情況，並會積極採取巡查及執管行動，以保障市民健康。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
中央軍委副主席張又俠、參謀長劉振立，涉嚴重違紀違法被查。
01:10
中央軍委副主席張又俠、參謀長劉振立 涉嚴重違紀違法被查
即時中國
4小時前
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
好去處
2026-01-23 17:25 HKT
鑿穿樓板網紅裝修師傅身份曝光 記者查詢咁回應 事發影片流出囂張爆粗：「樓上點做關你Ｘ事！」｜Juicy叮
02:51
鑿穿樓板網紅裝修師傅身份曝光 記者查詢咁回應 事發影片流出囂張爆粗：「樓上點做關你Ｘ事！」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
「失婚金像影后」洗盡鉛華擔梯務農  驚人狀態曝光被質疑曾做醫美  情路坎坷單身多年
「失婚金像影后」洗盡鉛華擔梯務農  驚人狀態曝光被質疑曾做醫美  情路坎坷單身多年
影視圈
2小時前
大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
港聞
2026-01-23 03:00 HKT
以為幫人減廢！「唔想嘥」贈物騙局崛起 記者放蛇曝光呃錢新模式｜Juicy叮
以為幫人減廢！「唔想嘥」贈物騙局崛起 記者放蛇曝光呃錢新模式｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-23 17:13 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素
投資理財
13小時前
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
影視圈
10小時前