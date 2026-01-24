九龍城「金寶肉食公司」衞生欠佳兼鼠患嚴重 食環署飭令暫時封閉

九龍城「金寶肉食公司」因衞生狀況不佳和鼠患嚴重，食物環境衞生署今日（24日）飭令該新鮮糧食店暫時封閉，必須糾正問題方可重開。該新鮮糧食店位於九龍落山道48號至50號地下。食環署於上月的突擊行動中，曾發現該店鋪不適當處理豬隻屠體，即時提出檢控。署方隨後持續跟進及巡查該店鋪，在本月較早前的另一輪突擊行動中，發現該店鋪衞生狀況不佳並有鼠跡，遂再次提出檢控。

今早突擊巡查 再揭店內有多隻活鼠

食環署今早突擊巡查該店鋪時，發現有多隻活鼠在處所內，因此再次提出檢控。食環署認為該處所衞生不佳及鼠患嚴重，為保障公眾健康，食環署根據《公眾衞生及市政條例》已向該新鮮糧食店發出即時封閉令。該新鮮糧食店須即時暫停營業，徹底清潔並進行滅鼠工作，直到署方滿意其衞生情況，方會批准該新鮮糧食店重新營業。

食環署人員亦同時加強附近一帶的防鼠及滅鼠工作，包括視察店鋪附近的私人樓宇和其他店鋪，並向相關負責人進行衞生教育。署方人員亦在附近公眾地方加放毒鼠餌，及安排夜間防治鼠患流動隊針對性於深夜時段進行捕鼠，以提升控制鼠患工作的成效。

食環署會繼續密切監察新鮮糧食店的衞生情況，並會積極採取巡查及執管行動，以保障市民健康。