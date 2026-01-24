BLACKPINK演唱會香港站｜粉絲捱凍通宵排逾9個鐘 爭霸企位前排近距離睇騷

韓國人氣女團BLACKPINK世界巡迴演唱會「DEADLINE」今( 24日 )起一連三日於啟德體育園主場館舉行。有購買企位票的粉絲為近距離欣賞偶像，不惜提前一晚冒寒在場外通宵排隊。由於購買的是不設劃位的站立門票，越早入場便能佔據越接近舞台的位置，因此昨晚（23日）已有大批支持者在啟德體育園主場館外聚集。人龍至今午近2時才消散，因排隊人數眾多，主辦方提早讓粉絲到閘門前排隊，並按時進行檢票入場。

粉絲排9小時獲前排位置

有網民在社交平台分享，昨晚11時路過啟德主場館時，場外已有大批粉絲大排場龍，惟演唱會於今日下午3時30分才正式開放入場，貼文下不少網民留言「凍到傻」、「為咗排企前位冒住會病排露天十幾廿個鐘？應該係愛」。另有網民發帖文表示，沒有夜排，下午3時30分排隊都獲得前排位置。

有成功搶得前排位置的歌迷興奮在社交媒體報喜，高呼「媽，我得咗，右邊第一排」，該位粉絲稱自己於早上10時許已開始排隊。同樣搶得第一排位置的粉絲發文表示「不枉我排咗9個鐘」。