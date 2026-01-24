香港人道年獎｜紅十字會嘉許9位得獎者 讚揚展現無私奉獻精神

香港紅十字會今日（24日）在總部賽馬會演講廳舉行「第十八屆香港人道年獎」頒獎典禮，嘉許9位來自不同界別的得獎者。本屆共有8位人士獲頒「香港人道年獎」，以及1位獲頒「香港人道新力量」。得獎者背景各異，從海外戰地的緊急醫療，到本地基層的長期服務，均展現了不求回報的奉獻精神。

醫生兩度投身無國界醫生 參與海外人道工作

在國際救援方面，有醫生多次深入戰亂地區。吳少彬本是一名急症專科醫生，於2006年初次加入無國界醫生，以內科醫生身份，先後到埃塞羅比亞和斯里蘭卡服務。由於當地缺乏手術設施，他目睹不少傷者因而無法得到即時治療，意識到作為內科醫生的限制。為實踐拯救更多生命的願景，回港後他決定裝備外科技術，並選擇了麻醉科，「因各類手術都需要麻醉，亦對病人的存活極為關鍵。」

取得麻醉科專科資格後，吳少彬相隔10年再次參與海外人道工作。他於2019年以麻醉科醫生身份前往馬達加斯加，為兔唇裂顎和燒傷病人進行手術，並於2024年開始前往南蘇丹及加沙等衝突地區，於前線救助傷者。他去年辭去醫院管理局副顧問醫生工作，重新加入無國界醫生，計劃更頻常地參與海外人道服務。

醫護深入戰地 「好義住」助無家者

醫生李威儀則曾8次參與醫療任務，足跡遍及阿富汗及海地。資深護師郭玉麗與楊梅芳同樣展現柔韌力量，郭玉麗去年親赴加沙戰地醫院服務，楊梅芳則30年來參與近50次海外醫療隊，專注救治病童。

在本地社區，吳家榮創辦「好義住」，為無家者提供安穩居所；吳詠珊創辦「惜剪」，透過長者足部護理連結隱蔽長者；黃天賜以中醫專業創辦「天使行動」，義診腦癱及自閉症兒童；汪明欣作為首名失明女作家兼音樂人，以自身經歷推動社會共融。

而獲頒「香港人道新力量」的醫生林珮盈，則帶領牙科學生走進東非及難民營，將專業知識轉化為人道力量，展現青年一代的承擔。

今屆9位得獎者展現「平凡卻堅定的身影」

香港紅十字會主席劉楚釗致辭時表示，人道精神不僅是一份關懷，更是一種行動。他特別向今屆9位得獎者致意，讚揚他們展現了「平凡卻堅定的身影」，善用專業與經驗為本港以至海外有需要的群體提供支援，「即使世界充滿挑戰，只要有人願意伸出援手，希望就永不熄滅。人道精神，往往始於一個微小卻真誠的行動，匯聚成人道的力量。」

「香港人道年獎」旨在表揚以實際行動踐行人道精神的人士，弘揚一種扎根於生活的信念，每一個人都能以具體行動，詮釋並築起人與人之間最根本的尊重。獎項自2007年創辦以來，18年間已表揚了120位來自不同界別的得獎者。

記者：蔡思宇

攝影：汪旭峰