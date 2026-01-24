政府推三地建學生宿舍 輿論和業界反應正面 甯漢豪：若市場有困難或允混合用途

政府推出三幅分別位於啟德、沙田小瀝源及東涌東的商業用地發展專上教育學生宿舍，邀請市場於兩個月內提交意向書，預計三幅地可提供4,500個宿位，最快可在26/27年度招標。發展局局長甯漢豪今（24日）在電視節目表示，輿論和業界反應正面，初步限制土地只可作學生宿舍用途，同時會參考市場意見。

東涌東地皮近港鐵 料有市場需求

甯漢豪指出，若加入過多其他用途，將淡化政策原意與成效。她解釋，今次收集意向是為了明確向市場傳達發展學生宿舍的目標，但如果市場普遍反映純粹作宿舍有困難，並建議預留空間作其他用途，當局也會考慮相關意見。至於東涌東地皮並非鄰近專上院校，甯漢豪稱，不同地區的院校均嚴重缺乏宿位，而該地皮靠近港鐵站，交通便利，相信會有市場需求。

審查「預審名單」承建商和顧問不再單靠自我申報

另外，政府為提升樓宇維修監管及執行力度，計劃加強市建局「招標妥」角色及功能。甯漢豪表示，加強版「招標妥」計劃於下半年推出。在新制度下，對納入「預審名單」承建商和顧問的審查，不再只依賴其自我申報，而是綜合多個政府部門提供的資料，包括定罪、違規事項等。

甯漢豪指出，審查不會單憑違規次數作判斷，因為不同檢控所涉性質及嚴重程度各有不同。她舉例稱，如涉及貪污受賄等檢控，而部分個案可能源於監管疏失，例如工地人員未按規定佩戴安全帶。此外，若情報顯示承建商董事或其他負責人與黑社會背景人士往來密切，此類信息對政府都是有用的。

設除名機制監管承建商

當局會審查不同公司間關聯，未通過者將獲解釋原因，但不包括情報細節。甯漢豪表示，用家反饋亦是審查環節之一，並指此環節不可缺少，但要有節有度、針對性地進行。例如在大型維修項目完成後，當局會系統性地收集用家意見。

政府亦會設除名機制，若承建商涉及嚴重案件、被捕、被檢控或定罪，將被除名且不會獲派新工程，惟已開展的工程可繼續。甯漢豪指出，應考慮加入條款，讓業主在有承建商被除名時，可按其表現與除名原因是否相關，保留更換承建商的權利。

政府資助大廈維修須採用市建局選定的顧問及承建商，被問及若工程期間出現問題或價格變動，當局是否負責。甯漢豪表明「包底就一定不會」，若承建商中途加價，尤其游說業主增加工作量，顧問有首要責任評估其合理性，市建局亦會從旁協助，但最終決定權在業主。當局亦不會暫停強制驗樓令，但會延長驗樓令期限，讓業主有有機會使用優化後的招標平台。

