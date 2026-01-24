六合彩｜頭獎1300萬攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！

由於上一期六合彩沒有人中獎，多寶彩池累積800萬，若一注獨中，今期六合彩頭獎可獲1300萬。六合彩今日( 24日 )攪珠，至晚上9時15分截止售票時間為止，總投注額約46,24萬元。

今期攪出號碼：6、16、17、22、28、48，特別號碼：45

根據過往的攪珠紀錄，50期最旺號碼分別是32，攪出次數有23次，其次是6、24及28，同樣攪出20次，而39及45則攪出19次。若以近30期計算，則28攪出最多，有10次，其次是4、39，同樣有8次，而1、6、24則有7次。

