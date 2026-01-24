世界華商聯合促進會第五屆理事會就職典禮 「香港繁榮」高峰論壇匯聚各界領袖

世界華商聯合促進會昨（23日）在香港隆重舉行第五屆理事會就職典禮，並舉辦「香港繁榮」高峰論壇。行政長官李家超在致辭中高度肯定華商聯19年來在凝聚全球華商、建立交流平台方面的貢獻，並期望華商聯繼續與特區政府攜手，共同為國家高質量發展作出貢獻。

逾400位各界共商「十五五」規劃下香港未來發展路向

政務司司長陳國基、商務及經濟發展局副局長陳百里親臨主禮。逾400位政、商、學、研、投等界別領袖聚會一堂，共同探討「十五五」規劃下香港未來的發展路向。華商聯主席由全國政協常委蔡冠深出任，連連數字科技股份有限公司司董事長章征宇出任第五屆理事會會長。

李家超：香港從五方面推動發展 積極對接國家戰略

李家超在視頻致辭中強調，「十五五」規劃建議明確支持香港鞏固及提升國際金融、航運、貿易中心地位，建設國際創新科技中心， 並打造國際高端人才集聚高地。對此，香港定必積極對接國家戰略，並從五方面全力推動發展，包括深化國際合作，拓展全球機遇；推進大灣區融合， 釋放協同效應；鞏固制度優勢，提升核心功能；聚焦創科驅動，加快推動北部都會區及河套合作區香港園區發展；以及匯聚高端人才，建設國際專上教育樞紐。他表示本次論壇聚焦國家「十五五」規劃與香港發展定位， 正好為社會提供集思廣益的平台。

蔡冠深：新一屆華商聯理事會在四方面重點發力

蔡冠深致辭時表示，站在新的歷史起點，新一屆華商聯理事會將承前啟後，不忘初心，在四個方面重點發力，一是強化橋樑紐帶作用，服務高水平對外開放；二是鞏固國際金融中心地位，推動金融創新發展；三是深化區域合作，促進協同發展；四是凝聚青年力量，培育時代新人。

章征宇致答謝辭時感謝各界支持及歷屆同仁貢獻。他透露， 華商聯已成立國際化專業顧問團及八大專業委員會，致力構建跨領域平台，推動科技創新與產業融合。他承諾以務實行動與各界攜手，將華商聯建設成為服務國家、貢獻香港、連結世界的重要平台。

高峰論壇匯聚專家 分享行業經驗

隨後的「香港繁榮」高峰論壇，由金融與銀行家、華商聯專家顧問梁錦松以視頻致辭揭開序幕。香港理工大學校長滕錦光就香港高校服務國家大局進行分享。中國人民銀行貨幣政策委員會委員黃海洲深入剖析香港國際金融中心的發展路徑。清華大學深圳國際研究生院教授宋健介紹光載信息與前沿科研應用，並與現場嘉賓對談。

在「專家共話」環節，華商聯旗下多個專業委員會的負責人發言，圍繞人工智能安全、金融科技、青年發展、商業航天、光通信、數字基建及智能製造等議題，分享行業前沿動態與實踐經驗。