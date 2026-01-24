屯門大興邨兩户疑積怨 上層退休漢涉持刀斬傷下層一家三口被控蓄意傷人
更新時間：12:26 2026-01-24 HKT
發佈時間：12:26 2026-01-24 HKT
發佈時間：12:26 2026-01-24 HKT
屯門大興邨上下兩層住戶疑因冷氣「倒汗水」問題積怨，上層60歲男住戶昨早疑乘下層謝家父女出門之際，用菜刀斬傷對方，謝妻上前制止同受傷。60歲男住戶被控3項蓄意傷人罪，今早原解往沙田裁判法院提堂，惟60歲男住戶徹夜留醫屯門醫院，案件押後至下周四或被告出院時再訊，期間被告交由警方看管。
60歲退休漢譚偉明被控於今年1月23日，在香港新界屯門大興邨興昌樓13樓升降機大堂意圖使謝國煒、謝芷柔及馬佩琪身體受嚴重傷害而非法及惡意導致謝國煒、謝芷柔及馬佩琪身體受嚴重傷害。
案件編號：STCC 340/2026
本報記者
最Hit
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
2026-01-23 03:00 HKT
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
2026-01-22 13:57 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
2026-01-22 16:55 HKT