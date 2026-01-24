Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周大福聯迪士尼推金卡盲盒 以香港名勝為主題 尖沙咀門店限量100套今搶先開賣

社會
更新時間：12:34 2026-01-24 HKT
發佈時間：12:34 2026-01-24 HKT

周大福聯乘迪士尼推出全新周大福迪士尼經典系列「Mickey and Friends」金卡盲盒，以香港名勝為設計主題，將多個具代表性的香港地標化身為即影即有風格的精緻收藏金卡，結合盲盒及黃金工藝，為迪士尼粉絲與收藏愛好者帶來全新珍藏精品。系列將於今日（24日）率先於周大福尖沙咀 iSQUARE 國際廣場店優先發售，更設全套發售（限量100套）。

8款香港名勝金卡盲盒 隨盒附送相機小擺件

周大福迪士尼經典系列「Mickey and Friends」金卡盲盒共有 8 款設計，金卡設計靈感來自即影即有相紙，以米奇及一眾好友包括米妮、唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托及鋼牙與大鼻為主角，遊走香港名勝拍照打卡為主題；系列以 999.9 黃金精製，特別版更採用幻彩工藝精細印製，配上金色相紙框，細膩質感奪目耀眼。

每款金卡均配以精心設計包裝

隨盒更附送相機仔小擺件，可作展示、收藏或隨身小飾物。每款相機仔小擺件均以相應角色為設計主題，造型細節與金卡角色一一呼應，將玩味與珍藏感完美融合，讓粉絲一次過收藏角色金卡與專屬配件，配合盲盒抽卡玩法。

金卡產品造型各異，米奇於最具香港特色的電車前有型擺pose打卡，展現城市活力；米妮以城市遊人造型亮相，帶領大家欣賞維港景色，捕捉歷史悠久的天星小輪；唐老鴨以鬼馬表情登場，於霓虹招牌下打卡留念；黛絲化身飲食達人，嚐盡香港獨有茶餐廳美食；高飛帶領大家遊覽前往香港迪士尼樂園其中一條必經之路；布魯托活潑可愛，急不及待要登上摩天輪；鋼牙與大鼻互動感十足，走到懷舊的街道探索一番；米奇與唐老鴨這對好友鬼鬼碰拳合照，採用幻彩工藝精細印製，搭配金色相紙框，極具紀念與收藏價值。

尖沙咀iSQUARE店更特設「Mickey & Friends」照相亭，讓一眾迪士尼粉絲捕捉美好時刻。粉絲們更可同時獲得米奇手掌造型巧克力，與現場的「Mickey & Friends」立體展板打卡留念。

