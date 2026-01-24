政府擬加強巿建局「招標妥」功能 鄧家彪指有可疑法團趕新例實施前通過招標

大埔宏福苑火災揭露樓宇維修多個潛藏問題，政府就此事提出多項修例，當中包括加強市建局招標妥的角色。

民建聯陳學峰分析，問題根源在於貪腐的問題，部分不法分子操控專業人士的害群之馬壟斷市場，導致正直的承辦商不敢參與。他認為，政府提出的「加強版」招標妥，將引入警方及廉政公署等執法部門進行背景審查，是「抽走壞分子」的關鍵一步，讓其他承建商進入市場。只有根治環境，回復「天朗氣清」的環境才能令市場重回健康。

工聯會鄧家彪亦表示，現行制度令不少業主立案法團在選擇承辦商時感到徬徨和無奈，「制度唔改無人肯參與大廈事務」。若維修是根據政府法令，建議由政府選擇承辦商。他同時提醒，有聽聞部分有問題的法團正「踩行油」，企圖在新法例實施前盡快通過大型維修項目，呼籲政府部門密切監察。

新民黨陳家珮認為，政府提出的多項改革建議，如加強市區重建局的角色、按工程金額提升業主參與門檻等，方向正確。選委界陳凱欣則關注加強市建局角色後，當中如何監管及執法亦是相對重要的問題，期望政府能盡快落實具體措施，並確保有足夠人手和資源執行。

議員倡「分流」處理 設多元安置方案

大埔宏福苑火災令近2千戶家庭流離失所，政府正就長遠安置收集意見。陳學峰指出，居民中有部分希望盡快遷出，部分希望留在同區，甚至有部分希望在原址附近居住。他認為政府目前提出的五個方案，正是回應了這些不同的訴求，布幫助區民盡快安置。

陳凱欣則強調，必須對居民戶數做基本「分流」，優先處理需求較簡單的個案，以集中資源應對複雜情況。她以舉其中一個居民家庭為例子，該家庭有意返回單位取回必需品，並期望盡快購置二手樓宇，讓生活重回正軌。陳凱欣認為，將這類個案劃分出來，有助加快處理進度。

鄧家彪以其居住大埔多年的經驗及工聯會的調查數據作補充。他指出，收回二百多份問卷中，約四分之一的居民希望原區重置，另有四分之一則希望原址重建等。他建議政府可考慮利用廣福邨對面、一條馬路之隔的寵物公園及足球場，可考慮興建一個規模較小的新屋邨，以滿足約五、六百戶堅持留下的居民，待他們遷入後，再將原有地皮改作球場或其他社區設施。

陳家珮亦提到，居民每搬遷一次，都是一次「二次傷害」。她建議政府考慮為居民提供穩定的中期居所，即使是「頌雅路西」項目亦要3年才能落成，建議政府可參照苑福苑間隔、外觀的設計，給予居民熟悉的感覺。



