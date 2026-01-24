【新法必讀】強制佩戴安全帶1月25日生效 違規最高罰$5,000 常見疑問一文解答



【安全帶/巴士/罰款】為加強司機同乘客安全，由今年一月二十五日起，所有新登記的公共及私家巴士的所有乘客座位，私家小巴和貨車的後排乘客座位，以及特別用途車輛的司機和所有乘客座位，均須安裝安全帶。市民乘車時，如座位已安裝安全帶，司機和座位乘客除非有合理辯解，否則必須佩戴。

交通部提醒市民，任何車主、司機或乘客，如違反佩戴安全帶的規定，最高可罰款5,000元及監禁3個月。法例生效初期，警方會以宣傳教育為主，聯同運輸署、道路安全議會及相關持份者持續進行不同的宣傳及教育活動，並透過社交媒體平台貼文、宣傳短片及海報等方式，提醒所有道路使用者新的法例要求，讓市民養成自覺佩戴安全帶的習慣和安全意識，長遠形成一種文化，提升道路安全。

交通部熊Sir提醒市民，任何車主、司機或乘客，如違反佩戴安全帶的規定，最高可罰款5,000元及監禁3個月。

市民常見疑問

違例者罰款？ → 最高可被罰款$5,000 及監禁 3 個月



安全帶壞咗點算？ → 向司機報告，調往可用座位

扣咗安全帶點㩒鐘落車？ → 可先解開安全帶，再按鈴下車

特殊情況無法佩戴？ → 可向執法人員解釋，當局將公平處理

逾5,000巴士已裝安全帶 如損壞應向司機報告

現時市民乘坐巴士普遍未有戴安全帶習慣，因此對這條新法例衍生很多疑問，例如「安全帶壞咗點算？」、「扣咗安全帶點㩒鐘落車？」等等。

運輸署回覆表示，巴士乘客如發現座位安全帶失靈或損壞，應及時向司機報告，同時在安全情況下調到安全帶有效運作的座位上。若乘客需要下車，可在適當時候解開安全帶及離開座位，並按動電鈴準備下車。此外，如遇上執法行動時，如乘客因特殊情況而未能妥善地佩戴安全帶，可向執法人員解釋，執法人員會作出專業調查，並以公平、公正方式處理。

兩間巴士公司，合共已為逾5,000輛巴士安裝安全帶。城巴表示，自2018年起，城巴已於所有新購雙層巴士的所有座椅上安裝安全帶。目前，逾780輛巴士已於全車所有座椅或上層所有座椅配備安全帶。

九巴則表示，目前全數約4,300輛巴士車隊的上層車頭、下層車尾等指定座位均配備安全帶；其中逾2,500輛巴士全車或上層所有座位都有設置，佔全數車隊六成，並獲編排行走絕大部分途經快速公路的巴士路。