青衣先進建造業產業大樓發展合約招標 合約期30年 料2028年投入運作

政府今日（23日）以「BOT」，即建造、營運及移交模式，就「青衣先進建造業產業大樓發展」合約，以「雙信封制」公開招標，截標時間為4月22日中午12時。項目合約為期30年，中標者負責融資、設計、建造和營運，當合約屆滿後，整座大樓包括所有生產設施及設備須移交至政府。建造工程預計於今年下半年展開，大樓2028年投入運作。

青衣先進建造業產業大樓發展佔地3公頃

發展局表示，青衣先進建造業產業大樓發展佔地約3公頃，是首座建造業專用的多層先進生產設施，旨在推動業界採用先進建造技術，藉協同效應提升生產力及效率，促進建造業的可持續發展，同時善用土地。該用地目前只以短期租約型式供營運一所低密度鋼筋預製工場，政府會利用該幅土地發展多層式先進建造業產業大樓，以提供更多樓面面積設立建造業相關先進生產設施。

先進生產設施須涵最少1.5萬平方米面積作鋼筋預製工場

局方指，大樓提供的先進生產設施須包括最少1.5萬平方米樓面面積作鋼筋預製工場，最少5000平方米樓面面積作機電裝備合成加工場，此兩項設施由中標者負責營運，須具備每年最少30萬噸預製鋼筋及6000個機電裝備合成組件的生產能力。另外，還要提供最少5000平方米樓面面積出租予業界作鋼筋預製工場或機電裝備合成加工場。

發展局續指，招標會採用雙信封投標安排。在評審標書時，非價格建議和價格建議的比重分別為70%及30%，標書必須同時符合招標文件內非價格和價格的條款規定。非價格建議的評審準則主要包括投標者管理和營運與建造業相關生產設施的經驗、大樓整體規劃及設計、用以建造及營運先進生產大樓和設施的創新技術、各項設施年產量，以及其他建議的先進生產設施，評審準則詳列於招標文件內。

2025年《施政報告》宣布，發展局推展「先進建造業產業大樓」項目，為建造業提供專用設施，以多層形式設置鋼筋預製工場、機電裝備合成加工場及其他先進生產設施，以推動行業更廣泛採用高效建築方法，提升新質生產力。發展局早於2025年5月就該項目邀請市場提交意向書，並就大樓相關先進設施提出創新及可行建議，其後局方檢視了收到的7份意向書，主要來自本地及國內與建造業相關的承建商與營運商，並利用蒐集的意見擬定公開招標細節。