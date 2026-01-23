Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

食環署展開為期21日歲晚清潔大行動 加強清潔公眾街市熟食中心等公共設施

社會
更新時間：16:10 2026-01-23 HKT
發佈時間：16:10 2026-01-23 HKT

食物環境衞生署宣布，為配合歲晚大掃除的傳統，今日（23日）起在全港各區展開為期21日的歲晚清潔大行動。食環署將加強清潔轄下設施及衞生黑點，並呼籲市民積極參與，共同保持環境清潔衞生，迎接馬年。

加強巡查潔淨罪行黑點

行動中，食環署將加強清潔其轄下管理的公共設施，包括公眾街市、熟食中心、小販市場、公廁、垃圾收集站等。同時，食環署會加強巡查經常發生亂拋垃圾和其他潔淨罪行的地點，並加強相關地點的潔淨服務，包括後巷及衞生黑點等。此外，食環署亦會額外調派配備高速清洗盤的小型洗街車隊到人流密集地點及旅遊熱點的街道強化清洗工作。食環署人員亦會增加街市的巡查次數，對街市公用地方及設施進行清潔和消毒，並提醒檔主徹底清潔其攤檔。

進行針對性防治蚊患和鼠患工作

食環署會根據各區情況，對舊式唐樓、街道、後巷、村屋、建築地盤等地點進行針對性的防治蚊患和鼠患工作，尤其是加強夜間防治鼠患的措施。

發言人表示，為保持公眾地方清潔，食環署會繼續加強執法，對違反公眾潔淨及阻礙法例的人士發出定額罰款通知書。市民可在食環署網頁查閱更多有關歲晚清潔大行動的詳情及環境衞生的資訊。

發言人強調，清潔的環境有賴社會各界積極參與和共同努力，以保持環境衞生，呼籲市民齊心協力，共建清潔衞生的社區，一同歡度新歲。

