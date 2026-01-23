騙徒假冒上司來電索5萬「茶水費」 講中公司樓層令港女險中招 最終靠一事拆穿騙局

騙局手法層出不窮，但有時「橋唔怕舊，最緊要受」。有騙徒假冒公司上司，以「高層到訪需付茶水費」為由，要求事主提取現金並存入指定戶口。事主一度信以為真，幸而在最後關頭起疑，親自返回公司確認，方能避免損失5萬元。事主事後在社交平台分享經歷，更發現多名友人曾遇類似情況，甚至有朋友認出騙徒要求存入資金的帳戶名稱。

騙徒聲線語氣模仿上司 細節吻合降低戒心

事主表示，事發晚上收到一個「9」字頭號碼來電，對方聲線及語氣與其女上司極為相似。騙徒一開口便稱「你聽朝11點上嚟7樓寫字樓搵我」。巧合的是，事主公司的寫字樓確位於7樓，且上司為女性，令事主初步未生懷疑。

騙徒向事主詢問是否知道是誰，當事主假裝不認識對方身份時，騙徒即反問「叫得你上嚟7樓搵我仲有邊個呀？」此舉與事主上司平日習慣相符，事主遂順勢猜出上司姓名，騙徒隨即確認，並聲稱該號碼為其私人電話，要求事主存錄，其後掛線。事主當時覺得整個過程合情合理，完全無疑心。

翌日再來電 以「高層茶水費」為由索款5萬

至翌日早上約9時，騙徒再次來電，稱有兩位高層到訪，要求事主延遲見面時間。約10時，騙徒第三度致電，詢問事主是否方便後，即解釋因曾託高層處理事情，需支付「茶水費」答謝，並詢問事主身上是否有現金。

事主起初誤以為需購買西餅，騙徒即糾正為「畀返少少錢佢哋」，並直接要求5萬元，更稱「你撳錢畀我，我再畀返你，而家兩個高層喺度我行唔開」。事主其間雖感疑惑，但因認為上司「好有錢」、必定還款，且似乎真有急需，遂選擇相信並答應協助。

櫃檯提款起疑 藉口轉數快促入賬露破綻

事主前往銀行ATM提取現金，但因限額只能取出2萬元，遂轉往櫃檯排隊提取餘款。期間騙徒多次來電催促，事主開始感到不對勁，仔細聆聽下更發現對方說話帶有鄉音。

隨後騙徒來電，稱忘記詢問事主是否有「轉數快」，要求改以轉賬方式將款項存入指定戶口。事主此時警惕心起，因深知轉賬後難以追回，遂推說已全數提取現金。騙徒即指示「咁你而家將啲現金入晒去呢個戶口」。此舉令事主懷疑自己正受騙，但為免萬分之一可能是真實情況，決定攜現金返回公司，當面交予上司確認。

當面核實揭騙局

事主回到公司後，即以內線電話聯絡上司查詢，上司明確表示未曾來電要求會面或借款。事主至此確信遭遇騙局，隨即向上司報告經過，並獲提醒盡快將現金存回銀行。事主感慨自己「實在太善良」，險些蒙受損失。騙徒發現事主起疑，隨即刪除訊息並封鎖其電話。

網民讚事主善良而不蠢

事主的經歷引起網民的熱議。有網民表示曾收類似電話，認為此騙術成功率低，「首先要聲似，又要講啱層數」，慨嘆「騙子真係好勤力，遲早總有一個中晒所有嘢而又俾佢呃到」。事主回覆指騙徒確是「睇彩數去呃人」。亦有網民分享親身經歷，指最近收過三次類似電話，「3次唔同聲，1次呀叔，2次後生啲」，並稱「大大聲鬧佢佢會驚到自己收線」。

不少網民讚揚事主善良，留言指「首先會考慮到老細要幫手，你又肯幫」、「過完件事，仲開個threads提大家，其實一啲都唔蠢」。事主回應稱，自己「一心只係諗住幫老細」，提取現金是因可面對面交收確認，但當對方要求存入戶口時便知有詐。有網民亦讚賞事主警覺性高，能在最後關頭保住錢財，並願意公開經歷提醒公眾。

有留言提醒，「我老細叫我搞都會比左錢我先，唔會後尾先比我，錢銀野真係要小心再小心」，事主同意指，正因知道「一過數就追唔返」，且與上司見面方便，才選擇當面交收。

對於有網民形容事主「蠢得嚟又蠢唔晒」，事主回應稱純粹一心想幫忙，但其實已有戒心，「外人睇咪覺得我蠢」。另有網民分析，事主因遇到太多巧合而一時信服，事主對此表示贊同，「一切都完全吻合，所以選擇信，但佢一講到過數嗰下，即刻起疑心」。