房協居屋︱「聚然」及「峻然」1604伙全數售罄 綠白表買家比例約3:7

香港房屋協會（房協）今日（23日）宣布，位於粉嶺馬會道的「聚然」及觀塘安達臣道的「峻然」兩個資助出售房屋項目、合共1,604個單位已全數售罄，當中綠白表買家比例約為3比7，綠表當中有89名一人申請者，白表買家則有590名一人申請者。

相關新聞：房協居屋2025︱安達臣「峻然」享海景？粉嶺「聚然」最平230萬 即睇伙數/資格/交通及配套

▼峻然示範單位▼

房協指，銷售成績反映其資助出售房屋深受用家歡迎。在成功選購單位的買家中，綠表佔約三成，其餘約七成為白表。當中綠表買家包括370戶家庭及89名一人申請者；白表買家則包括555戶家庭及590名一人申請者。此外，共有21個單位由受房協屋邨重建計劃影響的居民認購。

為推動跨代共融，是次銷售首次引入「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排，透過兩項計劃成功選樓的買家分別有229名及149名。房協表示，為回應市民對資助出售房屋的持續需求，未來規劃項目時會考慮增加供應比例。

目前「聚然」及「峻然」正進行上蓋建築工程，兩個項目的關鍵日期均為2027年9月30日。

▼聚然示範單位▼