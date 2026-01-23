房協居屋︱「聚然」及「峻然」1604伙全數售罄 綠白表買家比例約3:7
更新時間：15:09 2026-01-23 HKT
發佈時間：15:09 2026-01-23 HKT
發佈時間：15:09 2026-01-23 HKT
香港房屋協會（房協）今日（23日）宣布，位於粉嶺馬會道的「聚然」及觀塘安達臣道的「峻然」兩個資助出售房屋項目、合共1,604個單位已全數售罄，當中綠白表買家比例約為3比7，綠表當中有89名一人申請者，白表買家則有590名一人申請者。
相關新聞：房協居屋2025︱安達臣「峻然」享海景？粉嶺「聚然」最平230萬 即睇伙數/資格/交通及配套
▼峻然示範單位▼
房協指，銷售成績反映其資助出售房屋深受用家歡迎。在成功選購單位的買家中，綠表佔約三成，其餘約七成為白表。當中綠表買家包括370戶家庭及89名一人申請者；白表買家則包括555戶家庭及590名一人申請者。此外，共有21個單位由受房協屋邨重建計劃影響的居民認購。
為推動跨代共融，是次銷售首次引入「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排，透過兩項計劃成功選樓的買家分別有229名及149名。房協表示，為回應市民對資助出售房屋的持續需求，未來規劃項目時會考慮增加供應比例。
目前「聚然」及「峻然」正進行上蓋建築工程，兩個項目的關鍵日期均為2027年9月30日。
▼聚然示範單位▼
最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
2026-01-22 13:57 HKT
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
2026-01-22 13:20 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
2026-01-22 11:46 HKT
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
2026-01-22 07:00 HKT
港人發現杜絕可疑來電妙法！活用Android手機1功能 實測2個月「基本冇再收過詐騙電話」（附教學）
2026-01-22 15:51 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT