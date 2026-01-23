廉署推《銀行業誠信約章》獲165間銀行參與 提升銀行防貪打貪能力

廉政公署致力鞏固香港廉潔國際金融中心地位。在金管局及香港銀行公會的全力支持下，廉署於2024年底推出《銀行業誠信約章》，鼓勵銀行業界推行誠信管理制度，持續提升防貪能力，獲業界積極回應。經過一年的積極推動，《誠信約章》獲得全數165間銀行參與，是銀行業誠信管理及反貪工作重要成果，廉署推出宣傳短片向大眾展示廉署、金管局和業界三方提高誠信文化的決心，並闡述未來的工作方向。

跳出香港 向國際宣揚香港良好經驗

廉署防止貪污處處長李景文表示，《誠信約章》獲所有銀行百分百參加，反映業界的決心和支持，創造公私營合作的協同效應。廉署會繼續為業界提供全方位防貪諮詢服務，持續提升銀行業的反貪能力。

李景文又表示，廉署會繼續向參與《誠信約章》的銀行提供全方位支援，亦會積極擴大《誠信約章》的國際影響力，會透過金管局及銀行公會的網絡，把握機會在國際會議及峰會上推廣《誠信約章》，分享實踐經驗，和推廣香港廉潔國際金融中心地位。

金管局副總裁阮國恒指出，《誠信約章》提供一個完善的平台讓廉署和銀行業界交流防範貪污方面的良好做法，從而提升銀行防貪打貪的能力。金管局會繼續支持廉署推動誠信文化，與銀行業界並肩前行，全力守護香港繼續成為廉潔的國際金融中心。

金管局亦於其網站向公眾宣傳《誠信約章》，以加強業界的誠信意識。

香港三大發鈔銀行共同支持 助員工提高反貪專業知識

中國銀行（香港）有限公司副董事長兼總裁孫煜表示，中銀香港非常重視誠實守信、依法合規企業文化，積極響應《誠信約章》，包括在分行進行相關宣傳，並與特區政府、業界合作交流，維護廉潔香港。

香港上海滙豐銀行有限公司香港區行政總裁及香港零售銀行及財富管理業務總經理伍楊玉如表示，滙豐銀行在廉署支持下，利用反貪專業知識提高員工對不法分子犯罪手法的認識，通過培訓和交流平台，推動銀行建設誠信文化，說好香港國際金融中心故事。

渣打銀行（香港）有限公司香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，渣打銀行積極參與及響應《誠信約章》，透過內部培訓提升員工的防貪意識，並與各持份者合作推廣誠信文化，充分展現銀行業對誠實及負責任業務操守的重視。

廉署《銀行業誠信約章》工作簡介

廉署透過《誠信約章》構建公私營合作平台，積極與銀行業及相關持份者協作交流，包括與金管局合作，就銀行監管體系，特別是打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管與執法工作，提供防貪意見，並推動將反貪及誠信要求納入銀行監管框架。

廉署亦針對公眾高度關注的銀行從業員貪污案件及市民經常接觸到的銀行服務，向銀行業闡明相關貪污風險與舞弊手法，提供實用防貪建議，協助銀行迅速檢視內部管控措施，及早堵塞漏洞。

廉署亦與銀行公會合作舉辦網上研討會，提升防貪能力及警覺性。