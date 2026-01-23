BLACKPINK演唱會香港站｜1.24起登陸啟德體育園 一文睇清入場/交通/打卡位全攻略

國際天團 BLACKPINK 世界巡迴演唱會「DEADLINE」即將登陸啟德體育園主場館。《星島頭條》整理 BLACKPINK 香港演唱會全方位攻略，即睇入場安排、交通攻略及必到打卡位。

主辦方將實施分時段及分流安排

1月24及25日的場次將於下午1時開放安檢

開場時間為下午6時30分

1月26日的場次則於下午1時30分開放安檢

開場時間為晚上7時

持企位門票的觀眾

安檢後需在 C、K 及 Y 閘的指定等候區排隊

前往 Y 閘的路徑與其他閘口不同，從港鐵啟德站 D 出口前往的觀眾，需沿啟德車站廣場及沐泰街迴旋處步行，經承啟道行人過路設施方可到達

持非企位門票的觀眾

可於1月24及25日下午4時起，或於1月26日下午4時30分起入場。

觀眾可選擇經西橋（鄰近港鐵宋皇臺站）或中央廣場（鄰近港鐵啟德站）前往。

活動期間，預計啟德體育園一帶交通將非常繁忙，建議觀眾盡量使用公共交通工具。

港鐵服務 ：離場時，港鐵屯馬綫將加密班次。經大圍站轉乘東鐵綫往羅湖站的尾班車，將分別於晚上10時59分（宋皇臺站開出）及晚上11時01分（啟德站開出）。

：離場時，港鐵屯馬綫將加密班次。經大圍站轉乘東鐵綫往羅湖站的尾班車，將分別於晚上10時59分（宋皇臺站開出）及晚上11時01分（啟德站開出）。 特別巴士服務 ：散場時將有11條特別巴士路線服務，分別前往落馬洲（新田）、港珠澳大橋香港口岸、機場，以及港九新界各主要地區。

：散場時將有11條特別巴士路線服務，分別前往落馬洲（新田）、港珠澳大橋香港口岸、機場，以及港九新界各主要地區。 跨境巴士服務 ：觀眾可預先透過營辦商的網上平台購買車票，由體育園返回內地，現場不設售票。

：觀眾可預先透過營辦商的網上平台購買車票，由體育園返回內地，現場不設售票。 的士安排：啟德主場館的的士上落客區將開放予乘客使用。此外，宋皇臺道上落客區在指定時段（下午3時30分至7時）僅供的士落客。

請注意，園區內停車場僅供已預約或持有泊車證的人士使用，不建議駕車前往。

嚴禁攜帶：

專業相機

攝錄機

運動相機

360 度相機

可拆式鏡頭相機

長焦鏡頭

⼿機可拆式鏡頭

⼿提電腦

平板電腦

自拍棍

三腳架

任何尺寸大於38厘米 x 30 厘米 x 20 厘米的隨行物品

超過35厘米的長傘

任何容量超過600毫升的容器

容量不超過600毫升的塑膠或矽膠水瓶/杯可攜帶入場，但必須移除瓶蓋/杯蓋且不得載有任何液體。

付費物品寄存處

啟德主場館附近將設有付費物品寄存處，供活動參加者使

用。

使用者須於活動當日自行將行李帶往以下寄存處辦理⼿續：

（一）啟德體藝館 1M 層（近中央廣場）

（二）啟德青年運動場外（近安檢站）

（三）啟德主場館 Y 閘（近安檢站）

開放時間：

上午 11 時至晚上 10 時（1 月 24 及 25 日）

上午 11 時 30 分至晚上 10 時 30 分（1 月 26 日）

請注意：使用啟德主場館 Y 閘付費物品寄存處的觀

眾，離場時請前往東營領回物品。

電子儲物櫃

儲物櫃位於啟德零售館 1（1 樓）

啟德零售館 2（3 樓）

啟德零售館 3（2 樓）

啟德體藝館上落客區

設有不同尺寸，供訪客按需要暫存放個人物品。訪客可以使用啟德體育園流動應用程式的「導航」功能，尋找儲物櫃的位置。

相關連結

為迎接 BLACKPINK 的粉紅風暴，啟德體育園已全面化身「PINK MODE」，設置多個打卡熱點及應援活動，讓 BLINK 們在入場前已能完全沉浸在粉紅國度。

第一站：踏出車站，粉紅之旅立即展開

從港鐵啟德站或宋皇臺站甫踏出，即可見到飄揚的 BLACKPINK 旗海及遍佈地面的「BLACKPINK IN YOUR AREA」心形貼紙。啟德零售館外的巨型 LED 幕牆與體育大道的海報及粉紅燈光，為朝聖之旅揭開序幕。

第二站：啟德零售館2．BLINK 終極朝聖地

整座啟德零售館2已換上粉紅新裝，並循環播放 BLACKPINK 的熱門歌曲。最重要的是，設於地下中庭的官方周邊商品店，是 BLINK 入場前的終極補給站。該店於1月21日至26日（早上11時至晚上9時）開放，粉絲可在此購得 BLACKPINK 限定商品。

第三站：粉紅西橋．百米視覺奇境

連接宋皇臺站與主場館的「西橋」已變身為 BLINK 專屬的應援大橋。橋頂的 LED 屏幕打造了近百米長的 BLACKPINK 視覺走廊，配合粉紅主題步道，形成沉浸式視覺體驗。「西橋」旁美食海灣的地面亦有 BLACKPINK 字樣的光影投射，讓每一步都成為應援的一部分。

第四站：主場館前後的沉浸式粉紅體驗

中央廣場設有 FWD × BLACKPINK 巨型打卡位，供粉絲盡情留影。入夜後，主場館外牆更會於1月24至26日期間上演 BLACKPINK 主題 LED 燈光展，照亮香港 BLINK 的獨特夜空。

官方周邊商品詳情

官方商品售賣處將設於多個地點。

啟德零售館 2 地下，開放予公眾購買 中央廣場 啟德主場館 2 樓啟慶匯 東營

現場只接受信用卡或⼿機支付。請自備購物袋。

