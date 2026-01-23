繼父涉藉口「身體檢查」非禮及企圖強姦12歲繼女 事主供稱繼父常投訴她有體味

繼父涉在天水圍住所多次藉「身體檢查」為名，趁12歲繼女洗澡期間3度非禮，檢查繼女下體有否洗乾淨，更疑把潤滑劑擠到繼女下體，企圖強姦繼女。被告否認企圖強姦及非禮等4罪，案件今於高等法院續審。X承認她與被告在生活上有磨擦，被告經常投訴X有體味，辯方問她是否個人清潔護理時不認真才有體味，她回應指「唔係，我唔係好知道」。

X認被限制使用手機時間

男被告C.C.P.被控於一項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻⾏為罪、兩項非禮罪及一項企圖強姦罪，四罪均發生於2021年9⽉至2023年8⽉期間，地點為被告與女事主同住的天水圍住所。

女事主X於2008年4月在香港出生，她今接受辯方盤問時，承認生母及繼父會限制她使用手機時間，而其親弟曾向生母「爆料」，X的手機可把硬碟一分為二，X便可用秘密戶口「打機」，而親弟當時沒有手機，經常目睹X在房間內「打機」，親弟亦知道X的秘密戶口密碼，其後亦曾「告密」，把X的秘密戶口密碼轉告生母。

曾遭被告投訴有體味

辯方指出，X「成日掛住打機 」，而生母要求X完成家務後，才可在晚上8時至10時期間「打機」，繼父建議X不要「打機」，可與家人一起看電視劇或電影，X曾反駁繼父說「媽咪俾我嘅自由時間，點解我唔可以打機，要同全家一齊睇戲」。X均稱「唔係好記得」。

X另承認她與被告在生活上有磨擦，被告經常投訴X有體味，辯方問她是否個人清潔護理時不認真才有體味，她回應指「唔係，我唔係好知道」。X確認被告2023年曾在屋內安裝閉路電視機，遠端觀看貓隻及子女。辯方指X與被告經常爭吵，被告曾指若X繼續「過度打機」，會「叫你呀媽連手機都收埋你，免得大家多拗撬，你唔鍾意嘅，就自己搬出去住」，X指被告常向她說「咁叻自己搬出去住」，但不確定是否在案發時段也曾這樣說。

案件編號：HCCC182/2025

法庭記者：劉曉曦