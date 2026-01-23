涉科大校園扶手電梯偷影裙底 大四數學系男生被控偷拍罪提堂

科大數學系男學生涉嫌於去年12月，在大學的扶手電梯上用手機偷拍女子裙底，被控非法拍攝或觀察私密部位罪。案件今早在觀塘裁判法院首次提堂，辯方申請將案件押後至3月25日再訊，待向控方索取文件及給予法律意見，獲署理主任裁判官鍾明新批准，期間被告准以500元現金保釋，另不得接觸證人。

22歲被告劉天皿，報稱科技大學數學系四年級學生，被控非法拍攝或觀察私密部位罪，指劉於2025年12月13日，在香港科技大學鄭裕彤樓扶手電梯上，出於觀察或拍攝女子X的私密部位的意圖，從X的衣服下方操作設備即手提電話，若非設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，被告為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上的行為是否獲得X的同意。

案件編號：KTCC148/2026

法庭記者：黃巧兒