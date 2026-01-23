涉科大校園扶手電梯偷影裙底 大四數學系男生被控偷拍罪提堂
更新時間：13:04 2026-01-23 HKT
發佈時間：13:04 2026-01-23 HKT
發佈時間：13:04 2026-01-23 HKT
科大數學系男學生涉嫌於去年12月，在大學的扶手電梯上用手機偷拍女子裙底，被控非法拍攝或觀察私密部位罪。案件今早在觀塘裁判法院首次提堂，辯方申請將案件押後至3月25日再訊，待向控方索取文件及給予法律意見，獲署理主任裁判官鍾明新批准，期間被告准以500元現金保釋，另不得接觸證人。
22歲被告劉天皿，報稱科技大學數學系四年級學生，被控非法拍攝或觀察私密部位罪，指劉於2025年12月13日，在香港科技大學鄭裕彤樓扶手電梯上，出於觀察或拍攝女子X的私密部位的意圖，從X的衣服下方操作設備即手提電話，若非設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，被告為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上的行為是否獲得X的同意。
案件編號：KTCC148/2026
法庭記者：黃巧兒
最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
2026-01-22 13:57 HKT
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
2026-01-22 13:20 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
2026-01-22 11:46 HKT
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
2026-01-22 07:00 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT