高院批准滙豐私有化恒生銀行 下周一生效 恒生銀行將成滙豐亞太及滙豐控股全資附屬公司

更新時間：12:12 2026-01-23 HKT
發佈時間：12:12 2026-01-23 HKT

滙豐控股、滙豐亞太與恒生銀行今月初聯合宣布，滙豐透過重組協議安排計劃私有化恒生銀行有限公司（簡稱「恒生銀行」），計劃獲得相關股東高度支持，贊成票比率約為86%，上周三則為恒生銀行股份的最後交易日。銀行今到高等法院遞交重組安排計劃所需文件，陳靜芬法官批准此計劃，庭內各方均表示「恭喜」。根據滙豐官網顯示，計劃預期將於下周一（1月26日）生效，即恒生銀行即將正式成為滙豐亞太及滙豐控股的全資附屬公司。恒生銀行股份於香港聯交所的上市地位則預期於下周二（1月27日）撤銷。

滙豐、滙豐亞太及恒生銀行於2026年1月8日宣布，滙豐提出以協議安排方式私有化恒生銀行的建議，已於同日在香港舉行的恒生銀行法院會議及股東大會上獲相關股東批准，建議獲得股東熱烈支持。

根據《香港公司收購及合併守則》，在恒生銀行法院會議上，按香港《收購守則》所界定無利害關係股份所附帶的投票權中，贊成票比率約為86%，即計劃已通過《香港公司條例》及《收購守則》所規定的所有必要批准門檻。

高等法院今批准計劃，當各方達成計劃文件所載的所有其他條件後，計劃預期將於2026年1月26日生效，恒生銀行將成為滙豐亞太的全資附屬公司，並因而成為滙豐控股的全資附屬公司；恒生銀行股份於香港聯交所的上市地位預期於2026年1月27日根據《香港上市規則》從香港聯交所撤銷。

案件編號：HCMP2348/2025
法庭記者：劉曉曦

