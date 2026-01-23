驗車涉13項故障之一須暫時吊銷牌照 汽車會稱車主毋須擔心：只佔全年驗車數0.38%

今年1月19日起，車主到指定車輛測試中心驗車時，如被發現車輪有螺絲鬆開、漏油、車陣裂或斷等13項故障之一，經運輸署監察組確認後，將暫時吊銷車輛牌照，有關車輛不准再在路上行駛，如任何人仍駕駛車輛即屬違法。中國香港汽車會表示，每年在政府指定驗車中心被暫時吊銷牌照的車輛只佔全年總驗車數的0.38%，不用擔心新規定對車主的影響。

有人在吊銷牌照期間「強行駛離」驗車中心

汽車會表示，運輸署方發現有不守規矩的人士，在車輛牌照暫時吊銷期間，強行駕駛車輛離開運輸署指定的驗車中心，不聽指示，因此署方為堵塞相關漏洞，加強管制危險車輛，以免其他道路使用者受害，甚至有危險車輛在路上行駛時遇到交通意外，因沒有第三者保險而令受害者無法索償。

汽車會指，政府認可的驗車中心無權沒收車輛牌照（俗稱行車證），無人知道該輛強行在路上行駛的車輛是危險車輛，只有執法警員才能偵測車輛是危險車輛及已暫時吊銷了牌照，駕駛者將會被檢控駕駛一輛無有效牌照及沒有第三者保險的車輛在路上行駛。

車輛覆檢在運輸署檢驗大樓 車主取消吊銷令可省時

汽車會指，政府指定的驗車中心無權簽發取消車輛暫時吊銷令，必須由運輸署的驗車主任簽發，如果車輛覆檢時在運輸署車輛檢驗綜合大樓進行，車主便可即時取消車輛暫時吊銷令（俗稱 VE2），可省卻時間。會方又指，每年在政府指定驗車中心被暫時吊銷牌照的車輛只佔全年總驗車數的0.38%，不用擔心新規定對車主的影響。

汽車會表示，新規定主要目的是希望所有車主加強維修及保養其車輛，並在驗車前先交予政府認可的車輛維修員檢查後才前往驗車。

有指定車輛測試中心日前在社交平台發帖，展示運輸署指定車輛測試中心監察組1月16日書面通知，當中提到由1月19日起，如測試中心發現有車輛出現附件內所列的13種情況，經監察組確認後，會發出「車輛牌照暫行吊銷令」，有關車輛將不准在路上駕駛。任何人在暫行吊銷令有效期間駕駛該車輛，即屬違法。

相關13項故障車輛會被暫時吊銷車輛牌照：

制動系統漏油 制動液壓喉爆裂/腫脹 泊車制動或制動系統失效 任何車輪制動及泊車制動失效 車輪螺絲鬆（超過一枚螺絲） 制動效率過低（少於40%） 轉向系統漏油並滴在地上，而且其貯油器油量過低 轉向系統組件嚴重鬆弛/變形 兩條或以上輪胎胎紋不足/結構層外露 漏電油或柴油 車陣裂或斷 懸掛系統彈弓斷/嚴重鬆弛 其它有即時危險或潛在危險的毛病

覆驗費用為585元

署方指，所有被評為危險的車輛，須安排拖車將其拖離指定車輛測試中心，車主須安排「危險車輛」進行維修，其後須前往青衣運輸署車輛檢驗綜合大樓，由驗車主任覆驗，才可解除「暫行吊銷令」，覆驗費用為585元。書面通知列明，如已約定正式驗車時間，有關車輛屆時可在通往驗車中心之道路上行駛。